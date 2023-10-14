Üç yılda üretim 2 katına çıktı

Yağlık ayçiçeğinin Bolu’da yıllara göre artış gösterdiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projelerimiz sayesinde Bolu ilimizde var olan ürün desenimize yağlık ayçiçeği üretimi de girmiş olup yıllara göre ekiliş alanımız günden güne artarak devam etmektedir 2020 yılında 15 bin 700 dekar ekilişi olan alanımız 2023 yılında 29 bin dekarlara ulaşmıştır.