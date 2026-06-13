UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, Doğu Akdeniz’de GKRY, Siyonist israil, Yunanistan ve ABD arasında kurulan enerji ve güvenlik iş birliklerinin Kıbrıs’ı, israil’in stratejik uzantısına dönüştürme hedefi taşıdığını vurguladı. Adadaki mülk satışları, nüfus hareketliliği ve enerji projelerine dikkat çeken Öztürk, “Büyük israil” planlarının karşısında KKTC ve Türkiye’nin ortak iradesinin duracağını ifade etti.