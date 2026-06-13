UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’

HRİSTODULİDİS YÖNETİMİ TEL AVİV’İN OYUNCAĞI OLDU: Güney Kıbrıs liderliğinin bu politikalara destek vermesini eleştiren UBP Milletvekili, Nikos Hristodulidis yönetiminin Tel Aviv’in oyunlarının bir parçası haline geldiğini belirtti. Ancak bu planların karşısında sarsılmaz bir irade olduğunu vurgulayan Öztürk, Her ne olursa olsun israil’in Kıbrıs’ı uzantısı haline getirmek isteklerine müsaade etmeyeceğiz. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sarsılmaz iradesi israil genişlemesi önündeki en büyük engel olarak duracaktır. Büyük israil hayalleri, Kıbrıs Türk halkının geçmişte de örneklerini her zaman gösterdiği irade ve dirence çarpıp yok olmaya mahkûm olacaktır” şeklinde konuştu.