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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’
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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, Doğu Akdeniz’de GKRY, Siyonist israil, Yunanistan ve ABD arasında kurulan enerji ve güvenlik iş birliklerinin Kıbrıs’ı, israil’in stratejik uzantısına dönüştürme hedefi taşıdığını vurguladı. Adadaki mülk satışları, nüfus hareketliliği ve enerji projelerine dikkat çeken Öztürk, “Büyük israil” planlarının karşısında KKTC ve Türkiye’nin ortak iradesinin duracağını ifade etti.

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Foto - UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’

Siyonist israil, Akdeniz’de gerilimi arttırmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana bölgeyi kan gölüne çeviren ve kendi güvenliği için sağa sola savaş açan israil, Güney Kıbrıs’ta konuşlanmayı sürdürüyor. Avrupalı devletlerin de desteğini alan katil sürüsü, Güney Kıbrıs’ta liman, havaalanı ve askeri üs gibi stratejik noktaları ele geçirirken bölgedeki “israillileşme” süreci ve askeri hareketlilik hız kazanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, gazetemize yaptığı özel açıklamalarda Doğu Akdeniz’de kurulan enerji denklemleri ve israil’in Kıbrıs üzerindeki stratejik hamlelerine ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Öztürk, bölgedeki anlaşmaların ve mülk satışlarının aslında "Büyük İsrail" hayalinin bir parçası olduğunu vurguladı.

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Foto - UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’

ENERJİ MERKEZİ DEĞİL, İSRAİL’İN GENİŞLEME STRATEJİSİ: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), israil, Yunanistan ve ABD arasında imzalanan Doğu Akdeniz Enerji Merkezi anlaşmasını değerlendiren Yasemin Öztürk, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), israil, Yunanistan ve ABD'nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaşmaları, Kıbrıs Adası’nı israil’in uzantısı yapma projesinin uygulamaya konulmasından başka bir şey değildir. israil gazının boru hattı ile Güney Kıbrıs’a getirilmesi, iki taraf arasında elektrik hattı için uğraşlar ve ortak petrol arama faaliyetleri son dönemde israil’de yayınlanan “Büyük israil” haritalarında Kıbrıs’ın tamamının yer alması ve şimdi de ABD himayesinde imzalanan Doğu Akdeniz Enerji Merkezi için yapılan anlaşma, Tel Aviv tarafından yürütülen planlı bir stratejinin ayakları olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Foto - UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’

HEP AYNI TAKTİĞİ UYGULUYORLAR: Milletvekili Öztürk, adadaki mülk satışları ve nüfus hareketliliği üzerinden de ciddi uyarılarda bulundu. Eski Sovyet bölgelerinden gelen israillilerin KKTC’de toprak ve konut alımlarının yanı sıra, Güney Kıbrıs’a "İran savaşı" bahanesiyle yapılan nüfus ihracatına dikkat çekti. Öztürk, “Daha önce defaatle dile getirdiğimiz eski Sovyet bölgelerinden gelen israillilerin KKTC’de konut ve toprak almaları, aynı şekilde israil tarihinde ilk defa Güney Kıbrıs’a İran savaşı bahane edilerek yapılan nüfus ihracatı ve bugün artık israilli şirketlerin büyük yatırımları. Eski Sovyet bölgelerinden gelen israillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde İran savaşı bahanesi ile israil’den gelen nüfus ile birleşmesinin oluşturduğu demografik tamamlanma tüm Kıbrıs için tehlike oluşturabileceğine dikkat çekmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Foto - UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’

HEDEFLERİ ADA’YI FİLİSTİN GİBİ İŞGAL ETMEK: Söz konusu sürecin ekonomik yatırımlarla (köy alma, iş merkezleri kurma) başladığını ancak nihai hedefin askeri bir yapıya bürünmek olduğunu savunan Öztürk, “Konut ve nüfus oluşumunun ardından başlayan ekonomik yatırım dalgası, köy alma, iş merkezi kurma gibi faaliyetlerin sanayi ve enerji ayağının tamamlanmasıyla birlikte askeri bir hedefe dönüşeceği yönündeki ihtimaller gelecekte her zaman masada olacaktır. israil’in Kıbrıs’ı Filistinlileştirmek istediğinden artık şüphe yoktur” dedi.

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Foto - UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten Kıbrıs uyarısı: ‘israil adım adım ada’yı kuşatıyor’

HRİSTODULİDİS YÖNETİMİ TEL AVİV’İN OYUNCAĞI OLDU: Güney Kıbrıs liderliğinin bu politikalara destek vermesini eleştiren UBP Milletvekili, Nikos Hristodulidis yönetiminin Tel Aviv’in oyunlarının bir parçası haline geldiğini belirtti. Ancak bu planların karşısında sarsılmaz bir irade olduğunu vurgulayan Öztürk, Her ne olursa olsun israil’in Kıbrıs’ı uzantısı haline getirmek isteklerine müsaade etmeyeceğiz. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sarsılmaz iradesi israil genişlemesi önündeki en büyük engel olarak duracaktır. Büyük israil hayalleri, Kıbrıs Türk halkının geçmişte de örneklerini her zaman gösterdiği irade ve dirence çarpıp yok olmaya mahkûm olacaktır” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

osman

engel olsun reis ozamn
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