  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Twitter, yanlış haberleri engelleyecek

2022-05-20 04:38:16
Twitter, yanlış haberleri engelleyecek

Sosyal medya devi Twitter, yanlış bilginin önüne geçmek için Tweet Uyarı Bildirimleri özelliğini devreye sokacağını duyurdu.

#1
Foto - Twitter Güvenlik, bugün yaptığı bir paylaşımla yeni bir özelliğini duyurdu. Sosyal medya devi, yeni fonksiyon sayesinde özellikle kriz zamanlarında ortaya çıkan bilgi yanlışlarının önüne geçmek istiyor.

Twitter Güvenlik, bugün yaptığı bir paylaşımla yeni bir özelliğini duyurdu. Sosyal medya devi, yeni fonksiyon sayesinde özellikle kriz zamanlarında ortaya çıkan bilgi yanlışlarının önüne geçmek istiyor.

#2
Foto - Tweet Uyarı Bildirimleri adlı yenilik, viral olmuş bilgi yanlışlarının Twitter ‘da daha fazla yayılmasını engelleyecek. Peki, yeni özelliğin detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Tweet Uyarı Bildirimleri adlı yenilik, viral olmuş bilgi yanlışlarının Twitter ‘da daha fazla yayılmasını engelleyecek. Peki, yeni özelliğin detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

#3
Foto - Twitter, yeni özelliği Ukrayna haberlerinde kullanmaya başlayacak! Kullanıcılar, önemli herhangi bir olay yaşandığından bilgi almak için genellikle Twitter’a başvuruyor.

Twitter, yeni özelliği Ukrayna haberlerinde kullanmaya başlayacak! Kullanıcılar, önemli herhangi bir olay yaşandığından bilgi almak için genellikle Twitter’a başvuruyor.

#4
Foto - Milyonlarca kullanıcının yer aldığı platformda kitlesini artırmak isteyen kişiler, dikkat çekmek için gerçek olmayan bilgiler yayınlıyor. Rusya- Ukrayna geriliminde ve pandemi döneminde özellikle artan bu tarz yanlış bilgiler, kitleler tarafından paylaşıldı.

Milyonlarca kullanıcının yer aldığı platformda kitlesini artırmak isteyen kişiler, dikkat çekmek için gerçek olmayan bilgiler yayınlıyor. Rusya- Ukrayna geriliminde ve pandemi döneminde özellikle artan bu tarz yanlış bilgiler, kitleler tarafından paylaşıldı.

#5
Foto - Twitter bugün yaptığı açıklamada bunun önüne geçmek için yanlış bilgilendirme politikası üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Twitter bugün yaptığı açıklamada bunun önüne geçmek için yanlış bilgilendirme politikası üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

#6
Foto - Twitter, yeni özellikle viral olan paylaşımlarda bilgi yanlışı olması durumunda kişilere Tweet Uyarı Bildirimi gelecek.

Twitter, yeni özellikle viral olan paylaşımlarda bilgi yanlışı olması durumunda kişilere Tweet Uyarı Bildirimi gelecek.

#7
Foto - Firma, bu fonksiyonu getirmeden önce küresel uzmanlardan ve insan hakları kuruluşlarından gelen eleştiri ve önerileri dikkat aldığını açıkladı.

Firma, bu fonksiyonu getirmeden önce küresel uzmanlardan ve insan hakları kuruluşlarından gelen eleştiri ve önerileri dikkat aldığını açıkladı.

#8
Foto - Twitter, Tweet Uyarı Bildirimleri fonksiyonunu ilk olarak Ukrayna savaşı için ön plana çıkmış ve bilgi yanlışı içeren paylaşımlar üzerinde kullanmaya başlayacak. Sosyal medya devi, yanlış bilginin önüne geçmek adına geçtiğimiz günlerde iki özellik daha duyurmuştu. Platform, kopyalanmış tweetleri trendler kısmında, bu tweetlere sahip olan hesapları da önerilerde göstermeyecek.

Twitter, Tweet Uyarı Bildirimleri fonksiyonunu ilk olarak Ukrayna savaşı için ön plana çıkmış ve bilgi yanlışı içeren paylaşımlar üzerinde kullanmaya başlayacak. Sosyal medya devi, yanlış bilginin önüne geçmek adına geçtiğimiz günlerde iki özellik daha duyurmuştu. Platform, kopyalanmış tweetleri trendler kısmında, bu tweetlere sahip olan hesapları da önerilerde göstermeyecek.

Araç sahipleri dikkat! Benzine dev indirim
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine dev indirim

Brent petrolin 108 dolara kadar gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Cuma gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına ..
ABD küplere binecek! Çin'den Güney Amerika hamlesi
Ekonomi

ABD küplere binecek! Çin'den Güney Amerika hamlesi

Alternatif ticaret yollarını hayata geçirerek ABD’yi zorlayan ve endişelendiren Çin, Kuşak ve Yol projesini Güney Amerika’ya kadar genişleti..
Alman dünya devinden Türkiye kararı! 'Anlaşma yaptık' diyerek duyurdular
Ekonomi

Alman dünya devinden Türkiye kararı! 'Anlaşma yaptık' diyerek duyurdular

Siemens Mobility CEO'su Michael Peter, şirketin Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peter, "Türkiye ile birlik..
Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik adım
Aktüel

Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik adım

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Bakü'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la görüşmesinde iki ülkenin orman ya..
Sultan Abdülhamit'in torunu Mediha Osmanoğlu, vakıf binası açılışına katıldı
Aktüel

Sultan Abdülhamit'in torunu Mediha Osmanoğlu, vakıf binası açılışına katıldı

Yeni hizmet binası açılan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın açılışını Sultan II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu Mediha Şükriye..
Ünal Üstel: Türkiye işgalci değil, barış getiren ülkedir
Gündem

Ünal Üstel: Türkiye işgalci değil, barış getiren ülkedir

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye işgalci değil, bu Ada'ya kalıcı barışı getiren ülkedir" açıklamasında bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay