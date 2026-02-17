Tuzaklarını başlarına çaldı! Ünlü oyuncu Özgü Namal’dan, Almanya’da alkışlanan “Türkiye” çıkışı
76. Berlin Film Festivali’nde "Sarı Zarflar" filmiyle Altın Ayı için yarışan Özgü Namal, basın toplantısında bir muhabirin imalı sorusuna verdiği net yanıtla gündeme oturdu. Filmin Almanya’da çekilmesini Türkiye’deki özgürlüklerle ilişkilendirmeye çalışan soruya "Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, sadece sanatsal bir tercihti" diyen ünlü oyuncu, uluslararası basına adeta ders verdi. Namal’ın soğukkanlı ve dik duruşu, sosyal medyada ve sanat camiasında büyük takdir topladı.