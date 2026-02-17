  • İSTANBUL
Gündem
Tuzaklarını başlarına çaldı! Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan, Almanya'da alkışlanan "Türkiye" çıkışı
Tuzaklarını başlarına çaldı! Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan, Almanya'da alkışlanan "Türkiye" çıkışı

76. Berlin Film Festivali’nde "Sarı Zarflar" filmiyle Altın Ayı için yarışan Özgü Namal, basın toplantısında bir muhabirin imalı sorusuna verdiği net yanıtla gündeme oturdu. Filmin Almanya’da çekilmesini Türkiye’deki özgürlüklerle ilişkilendirmeye çalışan soruya "Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, sadece sanatsal bir tercihti" diyen ünlü oyuncu, uluslararası basına adeta ders verdi. Namal’ın soğukkanlı ve dik duruşu, sosyal medyada ve sanat camiasında büyük takdir topladı.

Foto - Tuzaklarını başlarına çaldı! Ünlü oyuncu Özgü Namal’dan, Almanya’da alkışlanan "Türkiye" çıkışı

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı "Sarı Zarflar" filmi, dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Foto - Tuzaklarını başlarına çaldı! Ünlü oyuncu Özgü Namal’dan, Almanya’da alkışlanan "Türkiye" çıkışı

Altın Ayı için yarışan filmin ekibi, gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı sırasında bir muhabirin, filmin hikayesi ve çekim lokasyonu üzerinden yönelttiği imalı soru dikkat çekti.

Foto - Tuzaklarını başlarına çaldı! Ünlü oyuncu Özgü Namal’dan, Almanya’da alkışlanan "Türkiye" çıkışı

Muhabirin, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?" şeklindeki sorusuna Özgü Namal, soğukkanlı ve net bir yanıt verdi. Namal, filmin Almanya’da çekilmesinin bir mecburiyet değil, sanatsal bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bu, Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Zorunluluk yok" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

trgt haber

enver çorap ören almanya’dan bildiriyor..

Tığlı

Hey Maşallah kardeşim e
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
