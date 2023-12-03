TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Araç muayenesi, trafikteki araçların, insanların ve hatta hayvanların güvenliği açısından son derece önemli bir role sahip. Bu muayene, olası riskli durumların önüne geçilmesi amacıyla araçların düzenli olarak kontrol edilmesini ve trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra, can ve mal güvenliğini korumak için kritik bir öneme sahip. TÜVTÜRK muayene ücreti, araç türüne bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. 2023 yılı için motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör muayene ücreti 575,84 TL olarak belirlenirken, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork muayene ücreti ise 1.130,44 TL olarak belirlendi. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici muayene ücretleri ise 1.528,10 TL olarak belirtildi.