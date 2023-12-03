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TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

2023-12-03 14:30:31
TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

TÜVTÜK'e gecelek olan büyük zam öncesinde muayene için giden milyonlarca vatandaş, aracını muayene ettiremeden geri dönmek durumunda kalıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

TÜVTÜRK istasyonları, günlük binlerce motorlu taşıtın muayenesine ev sahipliği yapan ve son dönemde dikkat çeken yeni bir uygulamayla öne çıkıyor. Ancak, bu uygulama hakkında yeterince duyuru yapılmadığı için birçok kişi, bilgi eksikliği nedeniyle evlerine geri dönmek zorunda kalıyor. 

#2
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Türkiye genelinde yaklaşık olarak 26 milyon 937 bin 791 aracın belirli periyotlarda muayeneye tabi tutulması gerekli. Bu muayeneleri organize eden firma ise TÜVTÜRK. Türkiye'nin 81 ilinde bu hizmeti sağlayan TÜVTÜRK, son zamanlarda başlattığı yeni bir uygulama ile artık randevusuz araç muayenesi gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Bu yeni düzenleme ile araç sahiplerinin muayene süreçlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesi amaçlandığı açıklandı. 

#3
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Otomobil sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi web sitesine girerek dolaşan istasyonların bulunduğu illeri, ilçeleri ve randevu alabilecekleri tarihleri inceleyebilirler.

#4
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Online randevu sistemi üzerinden sürücüler, istedikleri gün ve saate araçlarını muayeneye götürebilme imkanına sahipler. 

#5
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Yeni uygulama kapsamında randevu almadan muayene istasyonlarına yönelen bazı araç sahipleri, yoğunluk olmayacağını düşünseler de, TÜVTÜRK istasyonları randevusuz gelen araçları muayeneden geçirmiyor. 

#6
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Ayrıca, araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilen 'egzoz pulu' olarak bilinen egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırabilir ve muayene sırasında bu belgeyi sunarak ek bir teste tabi tutulmaktan muaf olabilirler. 

#7
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

TÜVTÜRK'ün gezici istasyonlarıyla birlikte, araç sahiplerinin muayene sürecinde karşılaştığı zorlukların büyük ölçüde azalacağı gözlemleniyor. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması, gelecekte trafik güvenliği ve çevre koruma konularında önemli bir ilerleme kaydedebilir. 

#8
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Araç sahipleri, belirlenen tarihlerde randevu alarak araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler, böylece trafikte daha güvenli bir şekilde seyahat edebilirler. 

#9
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Yaklaşan yeni yılın beraberinde getirdiği iddialara göre, araç muayene ücretlerine 1 Ocak itibarıyla önemli bir zam yapılabileceği konuşuluyor.

#10
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2024 için planlanan araç muayene ücretleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 58,46 olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda bir otomobilin muayene ücretinin 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya yükselebileceğini belirtti. 

#11
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Araç muayenesi, trafikteki araçların, insanların ve hatta hayvanların güvenliği açısından son derece önemli bir role sahip. Bu muayene, olası riskli durumların önüne geçilmesi amacıyla araçların düzenli olarak kontrol edilmesini ve trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra, can ve mal güvenliğini korumak için kritik bir öneme sahip. TÜVTÜRK muayene ücreti, araç türüne bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. 2023 yılı için motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör muayene ücreti 575,84 TL olarak belirlenirken, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork muayene ücreti ise 1.130,44 TL olarak belirlendi. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici muayene ücretleri ise 1.528,10 TL olarak belirtildi. 

#12
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

2023 yılında araç muayene ücretlerinde dikkate değer bir artış meydana geldi. TÜVTÜRK araç muayene ücretleri, egzoz muayene ücreti dahil olmak üzere a,5 oranında yükseldi. Araç muayene ücretleri, araç türüne göre değişiklik göstermekte. Motosiklet, motorlu bisiklet, traktör gibi taşıtlar için 2023 muayene ücreti 575,84 TL olarak belirlenirken, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıtlar için bu ücret 1.130,44 TL olarak belirlendi. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici gibi araçlar için TÜVTÜRK muayene ücretleri ise 1.528,10 TL seviyesine çıktı.  Egzoz muayene ücreti ise araç türüne göre değişkenlik göstermekte olup, 2023 için KDV dahil 177 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretler randevu alınmadan TÜVTÜRK istasyonlarında nakit, banka veya kredi kartıyla ödenebilir. 

#13
Foto - TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

Araç muayenesi, sürücülerin, araçların ve çevrenin güvenliği açısından kritik bir role sahip. Bu muayene sayesinde araç donanımları kontrol edilerek potansiyel kazaların ve hasarların önüne geçiliyor. 2023 yılı için otomobil araç muayene ücreti 1.130,44 TL olarak belirlenmiştir. Cezai yaptırımlardan kaçınmak adına araç sahiplerinin bu muayeneyi düzenli olarak yaptırmaları son derece önemlidir. 2023 yılı için otomobil araç muayene ücreti 1.130,44 TL olarak tespit edilmiştir. Cezai yaptırımlardan kaçınmak amacıyla araç sahiplerinin düzenli olarak otomobil muayenelerini yaptırmaları büyük bir öneme sahiptir. 

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