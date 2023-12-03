TÜVTÜRK'ten şok eden araç muayenesi kararı! Büyük zam öncesi bunu yapmayan yandı

2023 yılında araç muayene ücretlerinde dikkate değer bir artış meydana geldi. TÜVTÜRK araç muayene ücretleri, egzoz muayene ücreti dahil olmak üzere a,5 oranında yükseldi. Araç muayene ücretleri, araç türüne göre değişiklik göstermekte. Motosiklet, motorlu bisiklet, traktör gibi taşıtlar için 2023 muayene ücreti 575,84 TL olarak belirlenirken, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıtlar için bu ücret 1.130,44 TL olarak belirlendi. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici gibi araçlar için TÜVTÜRK muayene ücretleri ise 1.528,10 TL seviyesine çıktı. Egzoz muayene ücreti ise araç türüne göre değişkenlik göstermekte olup, 2023 için KDV dahil 177 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretler randevu alınmadan TÜVTÜRK istasyonlarında nakit, banka veya kredi kartıyla ödenebilir.