TÜVTÜRK'teki skandalda yeni gelişme: Polis Melih Okan Keskin'i şehit eden katiler için karar verildi

Ankara’nın göbeğinde, araç muayene istasyonunda görevli polis memuru Melih Okan Keskin’i kalleşçe darp ederek şehadetine sebep olan gözü dönmüş caniler için iddianame hazırlandı! "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan yargılanacak olan 4 sanık hakkında 14’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Devletin polisine el kaldıran, fikir ve eylem birliği içinde masum bir cana kıyan magandalar, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma 11 Haziran’da!

Yenimahalle’deki İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda 2 Şubat günü yaşanan elim hadise, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Aracını muayene ettirmek gibi sıradan bir işlem için istasyona giden polis memuru Melih Okan Keskin, burada gözü dönmüş çalışanların saldırısına uğradı.

Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 4 sanık "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonu'na giden polis memuru Melih Okan Keskin'in muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, kamera kayıtlarında olay mahallinde bulunan sanıklardan Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın itekleyerek Keskin'i dışarı çıkardığı, yaşanan arbede sırasında sanıklardan Yiğitcan Karlar'ın zıplayarak Keskin'e vurmaya çalıştığı, Rahman Görfidan'ın da Keskin'in üzerine doğru itekleyerek yürüdüğü ve Murat Yıldırım'ın Keskin'e yumruk attığı anlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ek fezlekede bulunan kamera kayıtlarında ise kalabalığın dağıldığı sırada sanık Saruhan Atasoy'un olay yerine geldiği aktarılan iddianamede, araçla Keskin'in bacağına hafifçe çarptığı, araçtan inerek Keskin'e yumruk attığı, olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından Keskin'in aracı ile ayrılarak hastaneye gittiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna yer verilen iddianamede, polis memuru Keskin'in maruz kaldığı darp olayına bağlı yaralanması üzerine hastaneye başvurduğu, tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Ayrıca raporda, meydana gelen darp olayı ile Keskin'in ölümü arasında sanık Saruhan Atasoy tarafından atılan yumruk nedeniyle illiyet bağının bulunduğu bildirildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi: "Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemiş iseler de yaşanan olayda sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, sanıklar Murat Yıldırım, Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın müteveffanın direncini kırmaları sonucunda sanık Saruhan Atasoy'un müteveffaya yumruk atması sonucu gerçekleşen olayda diğer sanıkların müşterek fail olarak olaya iştirak ettikleri, meydana gelen olaydan tüm sanıkların sorumlu olduğu ve üzerlerine atılı 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." Sanıkların, müşterek fail kabul edilerek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma, 11 Haziran'da görülecek.

CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş
Gündem

CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş

Halkın parasıyla şov yapan, gözaltına alındığında "mağduriyet" edebiyatına sığınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın maskesi bir k..
Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Gündem

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" gö..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
650 km menzil ile yeni elektrikli SUV olay oldu: Uygun fiyatıyla rekabeti kızıştırdı
Otomotiv

650 km menzil ile yeni elektrikli SUV olay oldu: Uygun fiyatıyla rekabeti kızıştırdı

Volkswagen, Çin pazarında dengeleri değiştirecek yeni elektrikli SUV modeli ID. UNYX 08’i ön satışa sundu. Uygun fiyatı, 650 km menzili ve f..
CHP'li yönetici ifşa etti! 'Asıl ihaneti genel merkez yaptı'
Siyaset

CHP'li yönetici ifşa etti! 'Asıl ihaneti genel merkez yaptı'

Gürsel Tekin, katıldığı yayınında CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Programda gençlerle yaşanan tartışmalar ve 'ihanet' pol..
