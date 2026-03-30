TÜVTÜRK'teki skandalda yeni gelişme: Polis Melih Okan Keskin'i şehit eden katiler için karar verildi
Ankara’nın göbeğinde, araç muayene istasyonunda görevli polis memuru Melih Okan Keskin’i kalleşçe darp ederek şehadetine sebep olan gözü dönmüş caniler için iddianame hazırlandı! "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan yargılanacak olan 4 sanık hakkında 14’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Devletin polisine el kaldıran, fikir ve eylem birliği içinde masum bir cana kıyan magandalar, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma 11 Haziran’da!