Gözler Türkiye maçına çevrilmişken Kosova'dan flaş 'asker gönderme' kararı
Kosova, Dünya Kupası Play-Off finalinde Türkiye ile oynayacağı müsabakaya kilitlenmişken ülke yetkililerinden flaş bir hamle geldi.
Kosova yönetimi Pazartesi günü ABD destekli Uluslararası İstikrar Gücü'nün bir parçası olarak Gazze'ye asker gönderilmesini onayladı.
Şimdiye kadar Arnavutluk, Endonezya, Fas ve Kazakistan gibi ülkeler bölgeye asker göndermeyi taahhüt etmişti.
Kosova hükümeti, Pazartesi günkü bakanlar kurulu toplantısında, Savunma Bakanlığı'nın Aralık ayında gelen ABD davetinin ardından Gazze'ye bir birlik gönderme kararı aldığını açıkladı.
Başbakan Albin Kurti toplantıda, "Katılmaya ve Gazze halkına yardım etmeye hazırız, çünkü biz de 1999'dan bu yana uluslararası güçlerin varlığından fayda gördük ve görmeye devam ediyoruz" dedi. Hükümet Gazze'ye gönderilecek asker sayısını açıklamadı.
1.6 milyon nüfuslu bir Balkan ülkesi olan Kosova, 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Kosova ile ABD'nin oldukça yakın ilişkilere sahip olduğu biliniyor. Kaynak: Mepa News
