Tuvalette bunu yapanlar yandı! Diş fırçanız neyiniz varsa hepsini çöpe atın! Kendinizi yavaş yavaş öldürüyorsunuz

3. SU TASARRUFU VE MALİYET Klozet kapağı açıkken sifonu çekmek, her seferinde daha fazla su tüketimine yol açar. Bu durum hem su tasarrufu açısından hem de su faturalarımız açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Eğer bir evde birden fazla kişi yaşıyorsa ve her bir kişi bu alışkanlığı sürdürüyorsa, su tüketimi ve maliyeti ciddi şekilde artabilir. 4. EKOSİSTEM VE ÇEVRE Sifonla birlikte çekilen suyun içeriğinde bulunan temizleyici kimyasallar ve atık maddeler, arıtma tesislerinden geçmeden doğrudan doğaya karışabilir. Bu durum, yeraltı sularını ve su ekosistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Su kaynaklarının kirlenmesi, bitki ve hayvan yaşamını tehlikeye atabilir ve ekolojik dengenin bozulmasına sebep olabilir. Sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatmak, bu zararlardan kaçınmak için basit ve etkili bir adımdır. Sağlıklı ve bilinçli bir tüketici olarak, evlerimizde ve toplumda daha temiz ve sağlıklı bir çevre yaratmak için bu alışkanlığı değiştirmeye yönelik adımlar atmamız gerektiğini unutmamalıyız.