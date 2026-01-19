Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi, koca bir ilçeyi karıştırdı: “Getirin kafasına sıkayım”
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaşanan olayda, ilçe esnafı ve otobüs şoförleri arasında kavga çıktı. Bir yolcunun duvara tuvaletini yapması üzerine çıkan kavgada, esnaf ve şoförler arasında darp olayları yaşandı. Market sahibi "Şoförün biri 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım' dedi. Burası dağ başı mı eşkıya mısınız. Bir de otobüsüme saldırdılar diyorlar" ifadelerini kullandı.