  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor! Reçetesi olmayan çiftçi ilaç alamayacak: İşte 5 soruda yeni kurallar Kartpostallık manzara! Istranca’nın zirveleri beyaza büründü Sofranızdaki Hazine: Bu sebzelerin içinde altın var! İsrail, “Erdoğan” duvarına çarptı! Teklifi beklenmedik şekilde reddettiler Türk kamikazeleri Avrupa’yı fethetti! Göklere STM imzası vuruldu İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi, koca bir ilçeyi karıştırdı: "Getirin kafasına sıkayım"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi, koca bir ilçeyi karıştırdı: “Getirin kafasına sıkayım”

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaşanan olayda, ilçe esnafı ve otobüs şoförleri arasında kavga çıktı. Bir yolcunun duvara tuvaletini yapması üzerine çıkan kavgada, esnaf ve şoförler arasında darp olayları yaşandı. Market sahibi "Şoförün biri 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım' dedi. Burası dağ başı mı eşkıya mısınız. Bir de otobüsüme saldırdılar diyorlar" ifadelerini kullandı.

1
#1
Foto - Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi, koca bir ilçeyi karıştırdı: "Getirin kafasına sıkayım"

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde esnaf, yolcu otobüsü şoförleri ve muavinleri arasında çıkan kavganın nedeni belli oldu. Otobüsten inen bir yolcunun duvara tuvaletini yaptığı, esnafın duruma tepki göstermesi üzerine kavganın çıktığı öğrenildi.

#2
Foto - Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi, koca bir ilçeyi karıştırdı: "Getirin kafasına sıkayım"

Olay, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan 34 AT 4949 plakalı yolcu otobüsü lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine durdu. Aşağı inen yolcu duvarın arkasına geçerek, tuvaletini yapmaya başladı. Bunun üzerine dışarı çıkan esnaftan market sahibi Mehmet Baydaş, tuvalet yapılan yerin ev olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi ve ileride tuvaletin olduğunu söyledi.

#3
Foto - Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi, koca bir ilçeyi karıştırdı: "Getirin kafasına sıkayım"

Baydaş, şoförle konuştuğu sırada muavin gelerek Baydaş'a saldırdı. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Diğer şoför ise marketin içerisine girerek soba kenarındaki demir çubuğu aldı ve saldırıya dahil oldu. Yaralanan ve darp raporu alan Mehmet ve Gıyasettin Baydaş, durumu jandarma ile polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayı anlatan Mehmet Baydaş, "Otobüs durdu. Bir tane yolcu indi. Evin girişinde merdivenin orada tuvaletini yapmaya başladı. Genç biriydi. Kendisini uyardım buna rağmen yine devam etti. Muavini ve şoförü uyardım. Güzel bir dil ile anlattım. Yaptığınız ayıptır. Yukarda evim, annem, babam ve kardeşlerim var dedim. Ben kendilerini nazik bir şekilde uyardım. Gerisini daha görmedim.

#4
Foto - Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi, koca bir ilçeyi karıştırdı: "Getirin kafasına sıkayım"

Muavin bir yerden şoför bir yerden vurmaya başladı. Ellerinde sopalar vardı. Hatta bir şoför içeri giriyor ve sobanın şişi ile bana vuruyor. Ardından bize saldırdılar diyorlar. Onlar bizi darp etti. Darp raporlarımız da var. Şikayetçi de olduk. Şoförün biri 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım' dedi. Burası dağ başı mı eşkıya mısınız. Bir de otobüsüme saldırdılar diyorlar. Biz otobüse nasıl saldıralım. Şikayet eden benim. Jandarmayı da ben aradım. Ben saldırsam neden şikayet edeyim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Berbat bir durum... Allah ıslah etsin...bunda kavga çıkacak bir durum var mı?

Şoför dediğinde anlayış olmalı...tuvalet olan en yakın dinlenme tesisinde indirmeli...O yolcuda hiç fikir feraset yokmuymuş...orada birine helâ soracak dili yokmuymuş...kim olsa yardımcı olurdu eminim...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu
Dünya

Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin yer altı sığınaklarını ve nükleer tesislerini imha etmek amacıyla geliştirdiği Hyunmoo-5 balistik füzesini..
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı...
Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün
Gündem

Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük te..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23