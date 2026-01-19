  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Milyonlarca çalışana müjdeli haber: SGK hizmet dökümünden kaldırıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca çalışana müjdeli haber: SGK hizmet dökümünden kaldırıldı!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirilen SGK hizmet dökümünde yer alan işten çıkış kodlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.

#1
Foto - Milyonlarca çalışana müjdeli haber: SGK hizmet dökümünden kaldırıldı!

-Devlet üzerinden alınan ve işten çıkış nedenlerinin yer aldığı SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar kaldırıldı.

#2
Foto - Milyonlarca çalışana müjdeli haber: SGK hizmet dökümünden kaldırıldı!

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli verdiği kararda, Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kayıtlarında yer alan "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemiş ve bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği ve bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde etkiler doğurabildiğini tespit etmiş, söz konusu düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptaline karar vermişti.

#3
Foto - Milyonlarca çalışana müjdeli haber: SGK hizmet dökümünden kaldırıldı!

KİŞİ GÖREBİLİYOR, KURUMLAR GÖREMİYOR e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulandığında, işten çıkarmaya ait kodlar kişinin kendisi tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere teslim edilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde işten çıkış kodları ve nedenleri görünmemeye başladı.

#4
Foto - Milyonlarca çalışana müjdeli haber: SGK hizmet dökümünden kaldırıldı!

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE GÖRÜNÜYOR Eğer işveren işe giriş sürecinde, işçiden işten ayrılış bildirgesini talep ederse, fesih nedeni bu belgede yer alıyor.

#5
Foto - Milyonlarca çalışana müjdeli haber: SGK hizmet dökümünden kaldırıldı!

Danıştay'ın bu belgeye dair de karar alması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarında kodların ve açıklamaların kaldırılması gündeme gelebilir./ kaynak: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
