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Spor
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Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

2022-12-03 20:46:49
Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

#1
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda, ABD ile karşılaştı.

#2
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

Khalifa Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hollanda 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

#3
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

Müsabakada Hollanda'ya turu getiren golleri; 10.dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Dumfries attı.

#4
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

ABD'nin tek sayısını ise 76. dakikada Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright kaydetti.

#5
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

Hollanda, çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

#6
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

Hollanda: 3 - ABD: 1 Stat: Uluslararası Halife

#7
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya) Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake (Dk. 90+3 De Ligt), Dumfries, De Roon (Dk. 46 Bergwijn), De Jong, Blind, Klaassen (Dk. 46 Koopmeiners), Gakpo (Dk. 90+3 Weghorst), Depay (Dk. 83 Simons)

#8
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

ABD: Turner, Dest (Dk. 75 Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Morris), Musah, Adams, McKennie (Dk. 67 Wright), Ferreira (Dk. 46 Reyna), Pulisic, Weah (Dk. 67 Aaronson)

#9
Foto - Turuncular ABD'yi yıkıp çeyrek finale çıktı

Goller: Dk. 10 Depay, Dk. 45+1 Blind, Dk. 81 Dumfries (Hollanda), Dk. 76 Haji Wright (ABD) Sarı kartlar: Dk. 60 Koopmeiners, Dk. 87 De Jong (Hollanda)

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