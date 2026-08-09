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Trafikte sakın bunu yapmayın: Tam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi!

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AA Giriş Tarihi:

Trafikte sakın bunu yapmayın: Tam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi!

Ankara'da trafiğe açık alanda drift yaparak güvenliği tehlikeye atan 11 sürücüye toplamda 2 milyon 78 bin lira ceza uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi.

#1
Foto - Trafikte sakın bunu yapmayın: Tam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Trafikte sakın bunu yapmayın: Tam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi!

Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

#3
Foto - Trafikte sakın bunu yapmayın: Tam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi!

Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.

#4
Foto - Trafikte sakın bunu yapmayın: Tam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi!

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

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