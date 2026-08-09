Trafikte sakın bunu yapmayın: Tam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi!
Ankara'da trafiğe açık alanda drift yaparak güvenliği tehlikeye atan 11 sürücüye toplamda 2 milyon 78 bin lira ceza uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi.
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Ankara'da trafiğe açık alanda drift yaparak güvenliği tehlikeye atan 11 sürücüye toplamda 2 milyon 78 bin lira ceza uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.
Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
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