Emekli tuğgeneral 'Türkiye'nin kuyusu kazılıyor' diyerek konuştu: Artık ‘idare-i maslahat’yapma lüksümüz kalmamıştır

Prof. Dr. Arslan, Yunanistan ve GKRY’nin Ege ve Doğu Akdeniz politikalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Esat Arslan, Yunanistan’ın diplomatik adımlarının “zaman kazanmaya” yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi: ''Bizzat yerinde gördüğüm ve etüt ettiğim gibi, ABD, Dedeağaç’tan başlayarak Girit’e, oradan Güney Kıbrıs’a kadar uzanan hattı devasa bir askeri üs zincirine çevirirken amacı asla Yunanistan’ın güvenliğini korumak olmamıştır. Aynı şekilde Basra Körfezinde de yapılanma tamamen İsrail’in ulusal hedefleriyle bütünleşiktir ve saldırgandır. Batı’nın asıl hedefi, yükselen çok kutuplu dünyanın öncü cephelerinden biri haline gelen, Asya derinliğiyle kenetlenen bağımsız Türkiye’yi batı sınırından tamamen baskılamak, kuşatmak ve Akdeniz’e hapsetmektir. Miçotakis yönetimi ise emperyalizmin bölgedeki kullanışlı bir piyonu olma hevesiyle kendi ülkesini ve halkını ateşe atmaktadır, aynen 1919-22 Türk milli mücadelesindeki duruşu gibi bir aparat olmanın ötesine gidememiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, Yunan halkı kurmuş olduğu mahkemelerle ‘felaketten’ sorumlu dört başbakan, bir savunma bakanı ve Yunan İşgal Komutanı Hacıanesti’yi “Altılar Davası” olarak tarihe geçen yargılama sonucu idama mahkûm etmiş 28 Kasım 1922’de kurşuna dizilerek idam edilmişlerdir. Profesör Serbos’un bu ‘iki farklı strateji’ olarak özetlediği “caydırıcılık için silahlanma” ve “diplomatik kanalların kullanılması sadece ve sadece zaman kazanmaya yönelik olduğu değerlendirmektedir. Gerek Yunanistan’ın gerekse GKRK’nin zaman kazanmaya matuf politikaları tamamıyla bir ayak oyunundan başka bir şey değildir. Türk ve Yunan heyetleri arasındaki 63 tur yapılan istikşafi görüşmeler havanda su döğmekle eş değerdir.''