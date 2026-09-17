Emekli tuğgeneral 'Türkiye'nin kuyusu kazılıyor' diyerek konuştu: Artık ‘idare-i maslahat’yapma lüksümüz kalmamıştır

''Gayr-i askeri statüdeki 23 adanın 22’sinde silah, araç, gereç, donanım, yazılım, mühimmat bulundurması uluslararası hukuka mugayir bir şekilde Yunanistan başta ABD olmak üzere, AB, İsrail ve Fransa’nın rüzgarını alan Yunanistan yelkenlerini pupa yelken şişirmeye ve uluslararası hukuka mugayir hareketlerine devam etmektedir. Bunun yanında Yunanistan’ın “düşmanımın düşmanı benim dostumdur” mottosu çerçevesinde İsrail ile savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığını da önemli ölçüde derinleştirmektedir. 31 Ağustos 2026 tarihinde Mekke Müşterek Savunma İttifakı'nın siyasi ve askeri toplantısının İstanbul’da yapıldığı bir günde yaklaşık 3,5 milyar avro değerindeki Aşil Kalkanı Anlaşması da Türkiye’ye meydan okurcasına Telaviv’de imzalanmıştır. İsrail’in Demir kubbesinin devamı niteliğindeki bu anlaşma Yunanistan İsrail arasındaki yakın askeri iş birliğinin en somut örneklerinden biri olarak betimlenmektedir. Burada sorulması gereken soru şudur: Adalardaki askeri denklem hava üstünlüğünden ziyade yani Türkiye’nin kaç F-16’sı, Yunanistan’ın kaç Rafale‘i var? Söylemini aşmıştır. Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda gelişen SİHA filosunun yanı sıra SOM, ATMACA, ÇAKIR VE TAYFUN gibi farklı görev ve menzillerdeki füze sistemlerinin ortaya çıkması endişe ve kaygısıdır.''