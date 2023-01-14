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TÜRKSAT-6A'nın testleri yapılıyordu! Sonuçlar geldi şimdi ne olacak?

2023-01-14 15:33:17
TÜRKSAT-6A'nın testleri yapılıyordu! Sonuçlar geldi şimdi ne olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır. Türkiye, TÜRKSAT-6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek" açıklamasında bulundu.

#1
Foto - TÜRKSAT-6A'nın testleri yapılıyordu! Sonuçlar geldi şimdi ne olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydusu'nun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 'Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır.' dedi.

#2
Foto - TÜRKSAT-6A'nın testleri yapılıyordu! Sonuçlar geldi şimdi ne olacak?

'TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve ek Protokolü', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanmış ve proje resmi olarak başlatılmıştı. Türkiye'nin 'ilk yerli haberleşme uydusu' unvanına sahip olacak TÜRKSAT-6A, kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve bu alanda insan kaynağının geliştirilmesinin yanı sıra daha önce kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunma yönünden de birçok katkı sağlayacak. Bakan Karaismailoğlu, proje sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Karaismailoğlu, projenin yerli imkanlarla en üst seviyede titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

#3
Foto - TÜRKSAT-6A'nın testleri yapılıyordu! Sonuçlar geldi şimdi ne olacak?

Tasarımın doğrulanması amacıyla uydunun 'mühendislik modeli'nin üretim, entegrasyon ve testlerinin Ağustos 2022'de tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, yörüngede görev yapacak 'uçuş modeli'nde ise entegrasyon faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.

#4
Foto - TÜRKSAT-6A'nın testleri yapılıyordu! Sonuçlar geldi şimdi ne olacak?

Karaismailoğlu, uydunun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, 'Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır.' diye konuştu. TÜRKSAT-6A bu yıl SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak TÜRKSAT-6A Uydu Projesi'nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetlerinin proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip edildiğini belirten Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A'nın SpaceX Falcon 9 roketiyle bu yıl fırlatılmasının hedeflendiğini bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin, TÜRKSAT-6A ile ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağının altını çizerek, projenin ülkeye sağlayacağı katkılara ilişkin şunları söyledi:

#5
Foto - TÜRKSAT-6A'nın testleri yapılıyordu! Sonuçlar geldi şimdi ne olacak?

'TÜRKSAT-6A uydumuz, yörüngedeki yerini almasıyla, uzay kalifiye bir platform olacak ve sonraki haberleşme veya farklı görev yüklerine sahip uydular için de bu deneyim kullanılabilecek. Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak. Ülke içinde uydu tasarım, üretim ve test altyapısı tamamlanmış, kullanılmış ve sonraki projeler için de aktif kullanılabilir olacak. Uydu uzay sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda önemli katkılar sunacak. Daha önce TÜRKSAT uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunacaktır. Türkiye, TÜRKSAT-6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda uzay vatanda yerli ve milli uydumuzla yerimizi alacağız.' Afrika coğrafyasına TÜRKSAT 5B ile güçlü erişim Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5B uydusunun da 15 Haziran 2022'de devreye alındığını, bu tarihin de yeni bir dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet veren uydunun 35 yılın üzerindeki kullanım ömrüyle bugüne kadarki en yüksek manevra ömrüne sahip uydu olduğunu anlatan Karaismailoğlu, uydunun, sahip olduğu yüksek kapasiteli görev yükü ile Türksat filosunun en güçlü uydusu olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları ile kullanımı başlayan KA frekans bandının, Türksat 5B uydusunda çok yüksek kapasiteye ulaştığını belirterek şunları kaydetti: 'Türksat 5B'nin 42 derece doğu yörüngesine alınmasıyla bu yörüngedeki haberleşme uydusu sayımız 3'e çıkmıştır. 5B uydumuz diğerlerinden farklı olarak Sabit Uydu Servis sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan Yüksek Verimli Uydu kategorisinde yer alıyor ve Türkiye'nin uydu veri iletişimi kapasitesi olan KA band kapasitesini 17 kat artırıyor. Bu özellikleriyle 5B bugüne kadarki en yüksek kapasiteli uydumuz olarak hizmet vermeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda uydu üzerinden geniş bant internet ihtiyacının 5B ile önemli ölçüde karşılanacağı bekleniyor. 5B ile birlikte diğer uydularımızdan farklı olarak Afrika bölgesinde çok geniş bir kapsama alanına sahip olunmuş ve özellikle Kuzey Afrika'da KA-bandda hizmet verilmesi imkanı doğmuştur. 5B'de KA-bandın yanı sıra KU-band kapsama alanımız da bulunmaktadır. Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından önem arz eden KU-bandda televizyon yayını yaptığımız uydularımızı yedekleyeceğimiz frekans bantları yer almaktadır. Bu anlamda yedeklilik açısından önem arz eden 5B ile birlikte sunduğumuz hizmetler de ek kapasiteyle çok artacaktır.'

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