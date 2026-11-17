Türklerle yapılan anlaşmaya karşı çıkmadığı gerekçesiyle ölüm tehdidi aldı
Güney Kıbrıs'ta Lymbia Belediye Başkan Yardımcısı Pantelis Ksinisteris, Türklerle yapılan anlaşmaya karşı çıkmadığı gerekçesiyle ölüm tehdidi almaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kıbrıs'ta Lymbia Belediye Başkan Yardımcısı Pantelis Ksinisteris, Türklerle yapılan anlaşmaya karşı çıkmadığı gerekçesiyle ölüm tehdidi almaya başladı.
Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında geçişleri kolaylaştırması beklenen yeni sınır kapısı tartışma konusu oldu. Akıncılar (Luricina)-Lymbia kapısının açılmasına karşı çıkmayan Lymbia Belediye Başkan Yardımcısı Pantelis Ksinisteris, duvarlara yazılan tehdit mesajlarıyla hedef alındı. Köyün çeşitli noktalarına EOKA B imzasıyla yazılan ifadelerde Ksinisteris'e yönelik ölüm tehdidinde bulunuldu.
Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis'in Akıncılar (Luricina)-Lymbia geçiş noktasının açılması konusunda uzlaşmasının ardından yaşanan olay, Güney Kıbrıs'ta tansiyonu yükseltti. Kapının açılmasına itiraz etmeyen Ksinisteris, bu tutumu nedeniyle aşırı milliyetçi ifadeler içeren yazıların hedefi oldu.
Lymbia köyünün merkezindeki duvarlara kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çeşitli sloganlar yazıldı. EOKA B imzası taşıyan yazılarda, "Kıbrıs Yunan toprağıdır", "EOKA B yeniden vur" ve "Geber Ksinisteris" ifadeleri kullanıldı. Duvarlardaki yazılarda küfürlü ve tehdit içeren sözlerin de yer aldığı bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ksinisteris, olayın ardından polise giderek ifade verdi. Kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Ksinisteris, ailesi için koruma talebinde bulunurken evinin çevresinde de polis devriyelerinin artırılmasını istedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, tehdit yazılarının kimler tarafından yazıldığını belirlemek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda olayın yaşandığı bölgeye yakın iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği belirtildi. Ksinisteris ise tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, "Kimseden korkmuyorum" mesajı verdi. Ancak yaşananların ailesini derinden sarstığını da dile getirdi.
Akıncılar (Luricina)-Lymbia geçiş noktasının açılması yönündeki uzlaşma, iki toplum arasındaki geçişlerin kolaylaştırılması bakımından önem taşıyor. Ancak kapının açılmasına yönelik tartışmaların Güney Kıbrıs'ta tehdit ve baskıya dönüşmesi dikkat çekti. Ksinisteris'e yönelik tehditler, adada geçiş noktalarının açılması konusunda uzlaşma arayışlarının yanı sıra bu adımlara karşı çıkan aşırı milliyetçi çevrelerin tutumunu da yeniden gündeme taşıdı. Polis soruşturmasının sonucunda tehditleri gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi bekleniyor.
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