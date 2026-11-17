Lymbia köyünün merkezindeki duvarlara kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çeşitli sloganlar yazıldı. EOKA B imzası taşıyan yazılarda, "Kıbrıs Yunan toprağıdır", "EOKA B yeniden vur" ve "Geber Ksinisteris" ifadeleri kullanıldı. Duvarlardaki yazılarda küfürlü ve tehdit içeren sözlerin de yer aldığı bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ksinisteris, olayın ardından polise giderek ifade verdi. Kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Ksinisteris, ailesi için koruma talebinde bulunurken evinin çevresinde de polis devriyelerinin artırılmasını istedi.