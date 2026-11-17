Zambiya'nın yer altı kaynaklarının 644 milyar dolar değerinde olduğu ve Afrika'nın en büyük yatırım fonlarından biri için yaklaşık 100 milyar dolarlık taahhütte bulunulduğu da öne sürüldü. Ancak bu iki rakam henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Dünya Bankası verilerine göre Zambiya, dünya bakır rezervlerinin yaklaşık yüzde 2'sine sahip.