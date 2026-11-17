Oradan resmen servet fışkırdı! Tam 644 milyar dolarlık altın rezervi bulundu
Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip olan ve halkının yüzde 70'inden fazlasının yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiği Zambiya, sahip olduğu devasa maden rezervleriyle küresel yatırımcıların akınına uğruyor. Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın 2022'den bu yana sektöre 12 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını açıkladığı ülkede; bakır, altın, kobalt ve nikel gibi yapay zekâ ile yenilenebilir enerji altyapılarının vazgeçilmez ham maddeleri dikkat çekiyor.