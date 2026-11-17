Almanya, hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini ve askeri taşımacılık gücünü artırmak amacıyla Türkiye'nin de ortak ülkeleri arasında yer aldığı Airbus A400M Atlas nakliye uçağından 16 adet daha satın almaya hazırlanıyor. Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun savunma bütçesindeki düzenlemeleri kabul etmesiyle birlikte, halihazırda 53 adetlik dünyanın en büyük A400M filosuna sahip olan ülkenin ilk 16 uçağını daha gelişmiş taktik versiyonlarla değiştireceği bildirildi. Toplam savunma harcamalarının 139 milyar euroyu aşacağı bu dev programın, İspanya'nın Sevilla kentindeki üretim hatlarına ve Türk havacılık sanayiinin de yer aldığı uluslararası tedarik zincirine büyük bir canlılık getirmesi bekleniyor.