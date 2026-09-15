Türklerin imzasını taşıyor! Camp Nou, 2029 Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak

“Limak’ın üstlendiği Spotify Camp Nou Stadyumu Yenileme ve Genişletme Projesi kapsamında stadyum, tarihi ve mimari kimliği korunarak günümüzün teknolojik, çevresel ve işlevsel gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürülüyor. Stadyum, iki yıllık yoğun çalışmaların ardından 22 Kasım 2025 tarihinde 62 bin kişilik kullanılabilir kapasitesiyle yeniden taraftarlarıyla buluştu. Proje tamamlandığında ise 10 bin 500’ü VIP olmak üzere yaklaşık 105 bin seyirci kapasitesine ulaşacak. “Toplam 263 bin metrekarelik inşaat alanını kapsayan projede, kültürel miras niteliğindeki 50 bin metrekarelik bölüm restore edilirken 166 bin metrekarelik yeni alan inşa ediliyor. Projenin en dikkat çekici mühendislik uygulamalarından biri olan 51 bin metrekarelik yeni çatı ise 138 halat yardımıyla yaklaşık 70 metre yüksekliğe kaldırılacak.