Türkler Yunan ekonomisini kurtarmakta kararlı! Türkiye’den maalesef yoğun talep var
Türkler Yunan ekonomisini kurtarmakta kararlı! Türkiye’den maalesef yoğun talep var

Türkler son dönemde Yunanistan rezervasyonlarında öne çıkarken şimdi de Altın Vize konusunda talep rekoru yaşannaya başladı. Türkiye yerine Yunan ekonomisine katkı sunan bu talep zaman zaman kamuoyu tarafından eleştiri görüyor. Avrupa birliği üyesi olmayan yatırımcılara belli bir miktar yatırım veya gayrimenkul alımı ile oturum izni veya vatandaşlık alma hakkı veren Altın Vize programının Yunan ekonomisine can suyu olacağı düşünülüyor.

Turzim Ajanası'nda yer alan habere göre, Yunanistan Altın Vize programı, 2025 yılında başvuru sayılarında tarihi zirveye ulaştı.

Avrupa Birliği genelinde yatırım yoluyla oturum programlarına yönelik ilgi, küresel belirsizlikler ve uzun vadeli güvenlik arayışının etkisiyle artmaya devam ediyor. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı verilerine göre, Yunanistan Altın Vize başvuruları 2025 yılında rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Türkiye’den gelen taleplerdeki ivme dikkat çekti.

Türkiye’den gelen başvurulardaki artışı değerlendiren Level Immigration & Properties Danışmanlık Hizmetleri CEO’su Haitham Ahmet Alamarioğlu, Yunanistan Altın Vize programında Türkiye’nin öne çıkan bir konuma geldiğini söyledi.

Çin’in, tarihsel olarak en büyük başvuru grubunu oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Alamarioğlu, “Ancak 2025 itibarıyla Türkiye, başvuruları en hızlı artan ülke konumunda. Orta Doğu ve Asya’dan gelen ilgi de istikrarlı bir şekilde sürüyor” dedi.

Yorumlar

Bahri

Oraya yunanistanla alakası olan gider kendini oraya çok yakın hisseden mesela arpa ek arpa bitsin buğday ek buğday bitsin mısır ekipte karpuz toplayan görülmemiş. ....Anlarsınızyaa

Recep

Yunanı denize dökmemişiz adamlar uçuyor.
