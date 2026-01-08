Türkler Yunan ekonomisini kurtarmakta kararlı! Türkiye’den maalesef yoğun talep var

Türkler son dönemde Yunanistan rezervasyonlarında öne çıkarken şimdi de Altın Vize konusunda talep rekoru yaşannaya başladı. Türkiye yerine Yunan ekonomisine katkı sunan bu talep zaman zaman kamuoyu tarafından eleştiri görüyor. Avrupa birliği üyesi olmayan yatırımcılara belli bir miktar yatırım veya gayrimenkul alımı ile oturum izni veya vatandaşlık alma hakkı veren Altın Vize programının Yunan ekonomisine can suyu olacağı düşünülüyor.