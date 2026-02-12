  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum Baykar fabrikasına saldırı düzenlenmişti! Şok açıklama geldi: Milyonlarca dolarlık İHA fabrikasını yerle bir ettik Herkes burnunun kanadığı, mağduru oynadığı fotoğrafı kullanıyor ama...! İşte gerçek Mahmut Tanal bu Melih Gökçek oğlunu paylaştı, sosyal medya sallandı: Bakana saldırmaya kalkarsan sonuç bu olur Ardan Zentürk hiç hesapta olmayan ülkeyi açıkladı: 72 tane F-35 yerine Türkiye'den Kaan alacaklar 'Siz petrol ve doğalgazı bulursunuz' deyip 10 bin 300 kilometrekareyi Türkiye'ye teslim ettiler Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi zenginliğe kavuşturacak altın potansiyelinin büyüklüğünü ve yerini açıkladı.

#1
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazeteci Zafer Şahin'in YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar özellikle Nadir Toprak Elementleri ve yer altından çıkarılabilir altın konusuna değindi.

#2
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı

Türkiye'nin altın potansiyeline ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşan Bakan Bayraktar, yer altında ekonomik değer taşıyan 10 bin tonluk bir rezervin tespit edildiğini açıkladı.

#3
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı

Bu kaynağın güncel piyasa değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, "Yer altındaki altından kimseye fayda yok, bunu çıkarıp ekonomiye katmamız lazım. Vatandaşımız bu zenginlikten faydalanmalı." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yıllık altın üretiminin şu an 30-40 ton bandında seyrettiğini kaydeden Bayraktar, bu rakamın çok daha yukarı çekilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

#4
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı

Madenlerin işletilmesiyle ilgili kamuoyundaki "altını yabancılar alıp götürüyor" algısına da yanıt veren Bayraktar, yapılan yasal düzenlemelerle devletin payının artırıldığını hatırlattı. Bayraktar, "Temmuz ayında meclisimizden geçen kanunla, altın fiyatları yükseldikçe devletin aldığı payın da artmasını sağladık. Şu anki fiyatlarla üretilen altının yüzde 31,25'i doğrudan devlet hakkı olarak alınıyor. Bu pay doğrudan Merkez Bankası rezervlerine gidiyor." dedi.

#5
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak altın rezervi! 'Büyüklüğü 1,5 trilyon dolar' dedi ve nerede olduğunu açıkladı

Sadece altın değil, stratejik madenler konusunda da Türkiye'nin atağa kalktığını belirten Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'daki Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasına dikkat çekti. Dünyanın Çin'den sonraki en büyük ikinci rezervine sahip olduklarını belirten Bayraktar, "Burada kurduğumuz pilot tesisin ardından, kapasiteyi yıllık 570 bin tona çıkaracak dev bir endüstriyel tesisin temellerini bu yıl atıyoruz. Amacımız saflaştırma oranını yüzde 99'un üzerine çıkararak, savunma sanayinden teknolojiye kadar her alanda bu kritik elementleri yüksek katma değerle ihraç etmek." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
Siyaset

Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi iç..
Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı
Gündem

Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı

Akit'in haberlerinin ardından konserleri iptal edilen şeytanın çocukları Satanistler, Akit'i hedef aldı.

28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı
Gündem

28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda kendisi hakkında yapt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23