Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı
Haber Merkezi

Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı

Yurt dışı alışverişlerde 30 euro muafiyetinin kaldırılması sonrası köşeye sıkışan Temu'dan Türkiye ile ilgili flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı

Yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euro sınırının kaldırılmasıyla birlikte gümrük maliyetleri artarken, Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan e-ticaret platformu Temu’dan dikkat çeken bir adım geldi.

#2
Foto - Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı

Shiftdelete’de yer alan habere göre Temu, Türkiye’de ithalatçı bir şirket kurarak gümrük işlemlerini doğrudan kendi üzerinden yürütmeye başladı. Böylece bireysel kullanıcıların gümrük süreçleriyle uğraşmasının önüne geçildi.

#3
Foto - Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı

Yeni sistemde gümrük işlemleri müşteriler adına değil, şirket adına gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar alışveriş sırasında vergilerini ödeyerek siparişlerini tamamlıyor. Ürünler ise şirket sorumluluğunda gümrükten çekilerek doğrudan teslimat adreslerine gönderiliyor.

#4
Foto - Çin devi Türkiye'den vazgeçmiyor! Sessiz sedasız öyle bir hamle yaptılar ki herkes şaştı kaldı

Söz konusu adımın, son dönemde artan fiyatlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan yurt dışı alışveriş sürecinde Temu’ya rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

