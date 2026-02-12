  • İSTANBUL
Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ülkede yaşanan son dakika gelişmesini kamuoyu ile paylaştı. El-Tanf askeri üssünden çekilme kararı alındı.

1
#1
Foto - Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ülkenin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünden tamamen çekildiğini açıkladı.

#2
Foto - Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, koalisyona ait askeri araçlardan oluşan bir konvoy üssü terk ederek Ürdün topraklarına geçti. Böylece Suriye çölünde stratejik öneme sahip en hassas askeri noktalardan birindeki çekilme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

#3
Foto - Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı

Gözlemevi'nin açıklamasında, koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından Suriye ordusunun üsse giriş yaptığı, yeni askeri mevziler oluşturduğu ve güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi.

#4
Foto - Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı

Gözlemevi'ne göre geri çekilme faaliyeti, yabancı ülkelerden askeri unsurların ülkede konuşlandırılmasına yönelik yeniden değerlendirmelere ilişkin daha kapsamlı tartışmaların ortasında gerçekleşti.

#5
Foto - Suriye'de sıcak gelişme! Askerler çekildi, kritik üs boşaltıldı

Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan El-Tanf askeri üssünün yıllar boyunca koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı ve üs çevresindeki 55 kilometrelik bölgenin Suriye'nin doğu çölünü ve kilit ikmal yollarını gözlemlemek için stratejik bir nokta görevi gördüğü biliniyor.

