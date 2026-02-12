  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum

Son dönemde CHP'nin hoşuna giden çıkışlarda bulunan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ten Meclis'teki arbedeyle ilgili şaşırtan açıklamalar geldi.

1
#1
Foto - Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adalet Bakanı’nın yemin töreni sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Arınç, CHP grubunun tutumunu eleştirerek yaşananları “Meclis adına talihsiz” olarak nitelendirdi.

#2
Foto - Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum

Yaklaşık bir yıl önce yürütülen bazı soruşturmalar sürecinde bugün göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in hedef gösterildiğini hatırlatan Arınç, o dönemde de görev başındaki bir hukukçuya yönelik tavrın yanlış olduğunu dile getirdiğini belirtti.

#3
Foto - Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum

Genel Kurul’da yaşanan gerginliği üzüntüyle izlediğini ifade eden Arınç, muhalefetin eleştiri ve itirazlarını her platformda dile getirebileceğini ancak Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir bakanın yeminine fiilen engel olunmasının doğru olmadığını savundu.

#4
Foto - Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum

Bülent Arınç'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Yaklaşık bir yıl önce yürütülen bazı soruşturmalar ile alâkalı olarak bugün göreve başlayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkça hedef gösterilmişti. O dönem konu hakkında görüşlerimi ifade etmiş ve görevi başındaki bir hukuk adamına karşı takınılan tavrın yanlış olduğunu beyan etmiştim. Bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaşananlar bize gösteriyor ki maalesef CHP bu tavrından vazgeçmiş değildir. Kavgaya yol açabilecek düzeyde olan kürsü işgalini ve akabinde gelişen olayları üzüntüyle takip ettim.

#5
Foto - Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum

CHP, Adalet Bakanı ile alâkalı çekincelerini veya eleştirilerini her ortamda yapabilir ancak Cumhurbaşkanımızın iradesi ile bakan olarak atanmış bir insanın ant içmesine fiilen engel olması düşünülemez. Sayın Murat Emir’in konuşması ve itirazlarını dile getirmesiyle bu işin bitmesi gerekirdi ya da en fazla protesto etmek amacıyla genel kurulu terk edebilirlerdi. Genel kurulu terk etmeden kürsü işgaline kalkışmaları ve sürecin kavga ile neticelenmesi sonucu pek çok milletvekilinin bundan zarar görecek şekilde yaralanmış olmasını meclisimiz adına büyük bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum. TBMM Başkanlığı ve 5 dönem milletvekilliği görevlerinde bulunmuş ve meclisin itibarını yükseltmeyi kendine görev edinmiş biri olarak yaşananları büyük bir üzüntüyle izledim. CHP grubunun bu davranışlarını asla tasvip etmiyorum. Fiili saldırı ve kürsü işgali hiçbir zaman onaylanacak bir davranış değildir. CHP böyle bir tabloya sebep olmamalıydı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
