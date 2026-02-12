Bülent Arınç'tan beklenmedik çıkış: Büyük üzüntüyle izledim asla tasvip etmiyorum

CHP, Adalet Bakanı ile alâkalı çekincelerini veya eleştirilerini her ortamda yapabilir ancak Cumhurbaşkanımızın iradesi ile bakan olarak atanmış bir insanın ant içmesine fiilen engel olması düşünülemez. Sayın Murat Emir’in konuşması ve itirazlarını dile getirmesiyle bu işin bitmesi gerekirdi ya da en fazla protesto etmek amacıyla genel kurulu terk edebilirlerdi. Genel kurulu terk etmeden kürsü işgaline kalkışmaları ve sürecin kavga ile neticelenmesi sonucu pek çok milletvekilinin bundan zarar görecek şekilde yaralanmış olmasını meclisimiz adına büyük bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum. TBMM Başkanlığı ve 5 dönem milletvekilliği görevlerinde bulunmuş ve meclisin itibarını yükseltmeyi kendine görev edinmiş biri olarak yaşananları büyük bir üzüntüyle izledim. CHP grubunun bu davranışlarını asla tasvip etmiyorum. Fiili saldırı ve kürsü işgali hiçbir zaman onaylanacak bir davranış değildir. CHP böyle bir tabloya sebep olmamalıydı."