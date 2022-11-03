Türkiye'yi tedirgin eden açıklama: 50 bin kişilik nüfus tehdit altında

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan, Sivas havzasının deprem açısından tehlikeli bir üçgen arasında olduğunu belirterek, “Sivas havzası tam bir tehdit üçgeni diyebiliriz. Daha önce dolaylı olarak çok depreme maruz kaldık. Bu maruz kalınan depremlerden bir tanesi 1929 Suşehri, depremi. Suşehri’nde 6.1 şiddetinde deprem yaşamıştık. 64 can kaybıyla sonuçlandı. Bunun arkasından 1939 Erzincan’da bir deprem yaşadık. Bu deprem Sivas’ta pek hissedilme se de ilçelerinde 8 bin 32 can kaybımız oldu. Sivas il merkezine yaklaşık 200 kilometrede gerçekleşen 7.9 şiddetinde deprem Sivas’ı etkilediğine göre 23 kilometre ile 200 kilometre arasında ki diğer faylardan da mutlaka biz etkileneceğiz. Sivas İl ve ilçeleri maalesef sıkışmalı tektonik rejim altında. Havzamız çok tehlikeli bir konumda yer alıyor” dedi.