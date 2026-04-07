Türkiye'yi oyalayan Çin devi BYD ile ilgili şok karar alındı! Eğer doğruysa bunu çoktan hak ettiler
Türkiye'yi oyalayan Çin devi BYD ile ilgili şok karar alındı! Eğer doğruysa bunu çoktan hak ettiler

Türkiye'yi fabrika kurma konusunda oyalayan Çinli otomotiv devi BYD beklemediği bir kararla resmen sarsıldı. İşte detaylar...

#1
Brezilya Çalışma Bakanlığı, Çinli otomobil üreticisi BYD'yi, "işçileri köleliğe benzer koşullara maruz bırakan" şirketlerin yer aldığı kara listeye ekledi. Bu karar, markayı Güney Amerika'daki kritik pazarda bir fabrika projesiyle ilgili skandalın gölgesinde bırakıyor.

#2
Brezilya'da güncellenen listede, elektrikli araç sektörünün lideri BYD'nin yerel kolu BYD Auto do Brasil'in adı geçiyor. Listede, 163 işçinin olaya karıştığı belirtiliyor. Bu sayı, Aralık 2024'te Bahia eyaletinin kuzeydoğusundaki bir fabrika inşaat alanından işçi hakları yetkilileri tarafından "kurtarılan" işçi sayısıyla aynı.

#3
O dönemde yetkililer, inşaat işlerini yürütmek üzere bir yüklenicinin görevlendirildiği ve Çinli işçilerin getirildiği şantiyede "endişe verici bir güvencesizlik ve bozulma tablosu" olduğunu iddia etmişti.

#4
Brezilya, iki yıl süren bu listeye dahil olmanın bir yaptırım değil, şeffaflığı sağlamanın bir yolu olduğunu söylüyor. Hükümetin internet sitesinde, listeye dahil olmanın ancak şirketlere adil yargılama hakkı ve kendilerini savunma hakkı garanti edilen prosedürlerden sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

#5
Listede yer alan şirketler faaliyetlerine devam etmekte özgür, ancak durum tespiti süreçlerinde daha fazla incelemeyle ve kamu finansmanına erişimde kısıtlamalarla karşılaşabiliyorlar.

#6
Aralık 2024'te Çinli otomotiv grubu, yaptığı açıklamada "insan hakları ve çalışma yasalarının ihlallerine sıfır tolerans" gösterdiğini ve Brezilya yetkilileriyle işbirliği yaptığını belirtti. Ayrıca, iddiaları ayrı olarak reddeden yüklenici firma Jinjiang Construction Brazil'in sözleşmesinin "feshedildiğini" söyledi. Medya haberlerine göre, BYD sözcüsü daha sonra bir karalama kampanyasının kurbanı olduklarını iddia etti.

#7
Hong Kong borsası Salı günü tatil nedeniyle kapalıydı, Shenzhen'deki BYD hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybetti. Listeye dahil edilmek, BYD'nin 200 milyondan fazla kişiden oluşan önemli bir hedef pazarındaki itibarını etkileyebilir. Şirket elektrikli otomobil pazarında önemli bir ivme kazanmış durumda. Aralık ayında BYD, 2025 yılında Brezilya'da 100 binden fazla araç sattığını, bu rakamın bir önceki yıl 76 binden fazla olduğunu açıklamıştı.

#8
BYD, yaklaşık 1 milyar dolarlık bu kompleksi, 4,6 milyon metrekarelik veya 645 futbol sahasına eşdeğer bir alana yayılan "geleceğin fabrikası" olarak tanımlıyor. 20 bin kişiye istihdam sağlaması ve başlangıçtaki 150 bin ünite kapasitesinin ötesinde aşamalı olarak genişlemesi bekleniyordu.

#9
BYD'nin Manisa'ya kurmayı planladığı fabrikaya ilişkin çivi çakılmadı. Bir süredir fabrika kuracağı belirtilse de fabrikaya ilişkin gelişme yaşanmıyor. Ayrıca BYD Türkiye, Mart ayında sadece 833, yılın ilk çeyreğinde ise toplamda 6 bin 127 adet satış yapabildi.

Rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptı! Başkan Erdem herkesi kandırmış
Gündem

Rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptı! Başkan Erdem herkesi kandırmış

Bursa Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı Turgay Erdem'in herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Erdem'in usulsüz emsal artışı üzerinden elde ettiği b..
Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı
Gündem

Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı

Laikçi azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu ve asılsız iftiralarla kumpas kurduğu Ramazan Hoca, ilk kez çıktığı hakim karşısında beraat..
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu
Gündem

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu

CHP'li Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2..
Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti
Dünya

Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti

Çin, 46 yıl süren dev projeyle çölleşmeye karşı tarihi bir başarıya imza attı. Taklamakan Çölü çevresine dikilen milyarlarca ağaç, bölgeyi k..
İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!
Gündem

İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!

Orta Doğu'da sular durulmak bilmiyor. Yemen'deki Husiler, bölgedeki müttefikleriyle birlikte İsrail'in stratejik liman kenti Eilat'a (Umm er..
CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü
Gündem

CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu CHP’li Aykut Erdoğdu'nun sabah saatlerinde mahkemede ortaya attığı tutuklulara yemek ve su veril..
