Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez
Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Panagiotos Panagiotopoulos, Türkiye Libya mutabakatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Panagiotos Panagiotopoulos, Türkiye Libya mutabakatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye Libya mutabakatının resmiyete kavuşmasının ardından Yunan medyasından feryatlar yükselmeye devam ediyor. Genel anlamda Atina hükümetine yönelik tepkiler hakim.
Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Panagiotis Panagiotopoulos, hatanın Miçotakis hükümetinden kaynaklandığını belirterek Atina’nın geri adım atmaması gerektiğini savundu.
Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre Panagiotos Panagiotopoulos yaptığı açıklamada, "Yunanistan’ın yenilgisi değil, Yunanistan yenilmez, bileği bükülmez. Bu, Miçotakis hükümetinin fiyaskosu. Türkiye’nin asıl derdi Erdoğan’ın 'Yeni Osmanlı' hedefi, Türkiye süper güç rolü keserken Yunan hükümeti olayların arkasından sürükleniyor.
Yunanistan'ı da kendi mandası, kapıkulu ya da uydu ülkesi haline getirmek. Bütün hevesi bu. Erdoğan; Girit'in güneyinde ve doğusunda fiili durumu ve oldubittiyi çoktan dayatıyor bile! Bir milim bile pay verirsek, gelir bir kilometreyi kapar" dedi.
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