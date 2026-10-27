  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dereler taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Sular nereye gidiyor? Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez Türkiye 2050’ye kadar enerjide çağ atlayacak! 4 “Akkuyu” daha geliyor Avcı İHA TUNGA-X gövde gösterisi yaptı: Tatbikatta temsili düşmanı havada imha etti Zaten ayar olmuşlardı! İsmail Kartal’ın maç sonunda söylediği şey Fenerbahçe taraftarını hepten çıldırtacak Cesedinin geri kalanı hâlâ ortada yok! 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler Altın yatırımcısı diken üstünde! İşte güncel fiyatlar ABD’nin uykularını kaçıran Türk harikası! KAAN 6. nesil yarışında dünya devini solluyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Panagiotos Panagiotopoulos, Türkiye Libya mutabakatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Türkiye Libya mutabakatının resmiyete kavuşmasının ardından Yunan medyasından feryatlar yükselmeye devam ediyor. Genel anlamda Atina hükümetine yönelik tepkiler hakim.

#2
Foto - Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Panagiotis Panagiotopoulos, hatanın Miçotakis hükümetinden kaynaklandığını belirterek Atina’nın geri adım atmaması gerektiğini savundu.

#3
Foto - Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre Panagiotos Panagiotopoulos yaptığı açıklamada, "Yunanistan’ın yenilgisi değil, Yunanistan yenilmez, bileği bükülmez. Bu, Miçotakis hükümetinin fiyaskosu. Türkiye’nin asıl derdi Erdoğan’ın 'Yeni Osmanlı' hedefi, Türkiye süper güç rolü keserken Yunan hükümeti olayların arkasından sürükleniyor.

#4
Foto - Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Yunanistan'ı da kendi mandası, kapıkulu ya da uydu ülkesi haline getirmek. Bütün hevesi bu. Erdoğan; Girit'in güneyinde ve doğusunda fiili durumu ve oldubittiyi çoktan dayatıyor bile! Bir milim bile pay verirsek, gelir bir kilometreyi kapar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili iki isim nişanlandı
Gündem

AK Partili iki isim nişanlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş nişanlandı. Genç çift, nişanla..
"Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?"
Gündem

"Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?"

Demokratik yollarla ve aziz milletin hür oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ve Meclis'i..
Özgür Özel'e İzmir şoku! Yeni Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar
Gündem

Özgür Özel'e İzmir şoku! Yeni Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar

Özgür Özel'in gaza gelerek kurduğu Yeni Parti İzmir'de kan kaybına devam ediyor. Son olarak Yeni Parti Buca ilçe yöneticilerinin bulunduğu y..
Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!
Gündem

Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun oğlu hukukçu Korkut Kanadoğlu’nun İstanbul Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşması tepki..
İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu
Gündem

İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu

İstifa ettiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saral istifa söylentilerini doğ..
‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…
Gündem

‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…

Vefat eden babasının kabrini ziyaret eden bir kişinin çektiği video tüyleri diken diken etti. Mezardaki babasıyla konuşan gencin "Baba beni ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23