Panagiotos Panagiotopoulos Türkiye'ye karşı yüksekten uçtu: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Yunanistan'ı da kendi mandası, kapıkulu ya da uydu ülkesi haline getirmek. Bütün hevesi bu. Erdoğan; Girit'in güneyinde ve doğusunda fiili durumu ve oldubittiyi çoktan dayatıyor bile! Bir milim bile pay verirsek, gelir bir kilometreyi kapar" dedi.