Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor
Türkiye'nin katmanlı hava savunma konseptinde stratejik bir milat olan SİPER Projesi, yeni füze angajmanları ve atmosfer dışı engelleme yetenekleriyle sınırları zorlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, SİPER Blok-2 sistemine yeni füzelerin entegre edileceği ve platforma çok daha gelişmiş görev kabiliyetlerinin ekleneceği bildirildi.