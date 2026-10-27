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Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor

Türkiye'nin katmanlı hava savunma konseptinde stratejik bir milat olan SİPER Projesi, yeni füze angajmanları ve atmosfer dışı engelleme yetenekleriyle sınırları zorlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, SİPER Blok-2 sistemine yeni füzelerin entegre edileceği ve platforma çok daha gelişmiş görev kabiliyetlerinin ekleneceği bildirildi.

#1
Foto - Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor

SİPER projesinin amiral gemileri olan Blok-1 ve Blok-2 füzeleri, terminal safhada hedefi başka bir harici radara ihtiyaç duymadan kendi üzerindeki sistemle bulan Aktif Radar Arayıcı Başlık (RF) teknolojisine sahip bulunuyor.

#2
Foto - Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor

Bu üstün arayıcı başlık yeteneği, füzelerin yüksek manevra yapan düşman unsurlarına ve seyir füzelerine karşı tam ısabetle angaje olmasını sağlıyor.

#3
Foto - Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor

Geliştirme takviminde vites artıran Türk savunma sanayii, SİPER Blok-3, SİPER-A ve egzoatmosferik (atmosfer dışı) önleme sistemleri için resmi sözleşme süreçlerini resmen başlattı.

#4
Foto - Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor

Uzay sınırına yakın irtifalarda ve atmosfer dışında hipersonik tehditler ile balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip olacak egzoatmosferik önleme sistemleri, Türkiye’yi dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir ligin üst sırasına taşıyacak.

#5
Foto - Gökyüzüne aşılmaz Türk seddi çekiliyor: Kendi radarıyla hedefi tam ortasından vuran SİPER yeni füzelerle geliyor

Yerli ve milli radarlar, komuta kontrol merkezleri ve fırlatma sistemleriyle entegre çalışacak bu yeni füzeler, Türkiye’nin hava sahasını tam anlamıyla çelikten bir kubbe ile koruma altına alacak.

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