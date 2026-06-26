Türkiye'yi korkutan 'Ölüm kubbesi' gelişmesi: Sadece 4 günde 200'den fazla can aldı

Fransa Meteoroloji Kurumu (Météo-France) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre, Haziran 2026 tarihlerinde ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekorları altüst oldu. Fransa genelinde ulusal termal indeks rekor kırarak tarihi seviyelere ulaşırken, Chantonnay kasabasında termometreler 44,6°C'yi, batıdaki Pulluau'da ise 43,8°C'yi gösterdi. Geceleri dahi düşmeyen hava sıcaklıkları nedeniyle milyonlarca insan uykusuz geceler geçirirken, dış basında ve Fransız medyasında en çok konuşulan kelimeler "canicule" (sıcak dalgası) ve "climatisation" (klima) oldu.