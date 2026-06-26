Türkiye'yi korkutan 'Ölüm kubbesi' gelişmesi: Sadece 4 günde 200'den fazla can aldı

Fransa Meteoroloji Servisi (Météo-France), çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak gece" olduğunu duyurdu. Vücudun dinlenmesini engelleyen gece sıcaklıklarının yanı sıra, gündüz vakti Paris dahil birçok kentte sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Ülkedeki 96 bölgenin 72'sinde en üst düzey alarm olan kırmızı alarm verildi. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), mevsim normallerinin 7,1 derece üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle son 4 günde 212 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sıcaklığın dolaylı etkileri de can kayıplarını artırdı. Fransa'da serinlemek için suya giren en az 48 kişi boğularak hayatını kaybetti, sıcak araçlarda unutulan 3 çocuk ise ölü bulundu. İtalya'da da tarım işçileri dahil en az 5 kişinin sıcak çarpması sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.