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Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Solak gazeteci Deniz Zeyrek, CHP'de kurultay sürecinin zamanında tamamlanmaması halinde Özgür Özel ve ekibinin yeni partiden aday olacağını yazdı.

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Foto - Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kriz devam ediyor. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmak istemiyor, Özel ise kurultay için bastırıyor.

#2
Foto - Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Özel'in genel başkanlığı kazanma çabaları sürerken bir yandan da yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Gazeteci Deniz Zeyrek, yeni parti hazırlıklarına dair edindiği kulis bilgilerini Nefes gazetesindeki köşe yazısında aktardı.

#3
Foto - Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Özgür Özel'in önceki gün görüştüğü milletvekilleriyle sohbetinde bu konuda işaretler verdiğini yazan Zeyrek, "Buna göre yeni partinin kurucular kurulu, ismi bilinmeyen, yasal sorunları olmayan isimlerden oluşacak. Bu isimler, yine kendileri gibi isimlerle yeni partinin seçimlere girebileceği koşulları sağlamak için bütün Anadolu’da örgütlenecek. Parti seçim gündeme gelinceye kadar kendisini çok fazla belli etmeyecek, öne çıkmayacak." ifadelerine yer verdi.

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Foto - Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Yedek partiyle seçimlere katılabilme güvencesi oluştuktan sonra Özgür Özel ve ekibinin CHP’deki mücadelede elinin güçlenebileceğini öne süren Zeyrek, yazısını böyle tamamladı:

#5
Foto - Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

"Zira bu modelde hiçbir CHP üyesinin istifa etmesi gerekmeyecek. Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattığında Özel ve ekibi üyelerin desteğiyle mahalle delegelerinin seçilmesi aşamasından başlayarak Kurultay’ı kazanmak için harekete geçecek.

#6
Foto - Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Kurultay süreci olası bir seçimden önce tamamlanırsa zaten sorun kalmayacak ve CHP seçimlere Özel liderliğinde girecek. Özel, CHP’de yönetimi ele geçirdikten sonra iktidar “6 yıl kurultay yapmadınız seçime giremezsiniz” diyerek CHP’yi seçimlere sokmazsa yine yeni parti metodu devreye sokulacak. Aynı şekilde kurultay süreci zamanında tamamlanmazsa da Özel ve ekibi yeni partiden aday olacak."

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Yorumlar

bakıyorum bu partiye

lazlara gürcülere zazalara ve kürtlere verdkleri hakları belediyelerde kürtlere vermediler özgür göcmen yardımcıları kürt ekrem laz gürcü kemal zaza kürt <<türk yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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