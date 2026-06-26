Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu
Solak gazeteci Deniz Zeyrek, CHP'de kurultay sürecinin zamanında tamamlanmaması halinde Özgür Özel ve ekibinin yeni partiden aday olacağını yazdı.
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Solak gazeteci Deniz Zeyrek, CHP'de kurultay sürecinin zamanında tamamlanmaması halinde Özgür Özel ve ekibinin yeni partiden aday olacağını yazdı.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kriz devam ediyor. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmak istemiyor, Özel ise kurultay için bastırıyor.
Özel'in genel başkanlığı kazanma çabaları sürerken bir yandan da yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Gazeteci Deniz Zeyrek, yeni parti hazırlıklarına dair edindiği kulis bilgilerini Nefes gazetesindeki köşe yazısında aktardı.
Özgür Özel'in önceki gün görüştüğü milletvekilleriyle sohbetinde bu konuda işaretler verdiğini yazan Zeyrek, "Buna göre yeni partinin kurucular kurulu, ismi bilinmeyen, yasal sorunları olmayan isimlerden oluşacak. Bu isimler, yine kendileri gibi isimlerle yeni partinin seçimlere girebileceği koşulları sağlamak için bütün Anadolu’da örgütlenecek. Parti seçim gündeme gelinceye kadar kendisini çok fazla belli etmeyecek, öne çıkmayacak." ifadelerine yer verdi.
Yedek partiyle seçimlere katılabilme güvencesi oluştuktan sonra Özgür Özel ve ekibinin CHP’deki mücadelede elinin güçlenebileceğini öne süren Zeyrek, yazısını böyle tamamladı:
"Zira bu modelde hiçbir CHP üyesinin istifa etmesi gerekmeyecek. Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattığında Özel ve ekibi üyelerin desteğiyle mahalle delegelerinin seçilmesi aşamasından başlayarak Kurultay’ı kazanmak için harekete geçecek.
Kurultay süreci olası bir seçimden önce tamamlanırsa zaten sorun kalmayacak ve CHP seçimlere Özel liderliğinde girecek. Özel, CHP’de yönetimi ele geçirdikten sonra iktidar “6 yıl kurultay yapmadınız seçime giremezsiniz” diyerek CHP’yi seçimlere sokmazsa yine yeni parti metodu devreye sokulacak. Aynı şekilde kurultay süreci zamanında tamamlanmazsa da Özel ve ekibi yeni partiden aday olacak."
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