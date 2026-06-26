Kulisler yangın yeri! Özgür Özel’in yeni parti planı belli oldu

Özgür Özel'in önceki gün görüştüğü milletvekilleriyle sohbetinde bu konuda işaretler verdiğini yazan Zeyrek, "Buna göre yeni partinin kurucular kurulu, ismi bilinmeyen, yasal sorunları olmayan isimlerden oluşacak. Bu isimler, yine kendileri gibi isimlerle yeni partinin seçimlere girebileceği koşulları sağlamak için bütün Anadolu’da örgütlenecek. Parti seçim gündeme gelinceye kadar kendisini çok fazla belli etmeyecek, öne çıkmayacak." ifadelerine yer verdi.