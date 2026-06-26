Apple hisseleri bir gecede tepetaklak!

En sert darbeyi ise Güney Koreli bellek üreticileri aldı. Apple'ın iPhone ve Mac ürünlerinde kullanılan DRAM ve NAND belleklerin önemli tedarikçileri arasında yer alan SK Hynix hisseleri yüzde 9,4 gerilerken, Samsung Electronics yüzde 9,2 düştü. Apple'ın üst segment iPhone modelleri için kamera modülleri üreten LG Innotek hisseleri yüzde 3,8 değer kaybetti. AirPods ve Apple Watch montajının yanı sıra giderek daha fazla iPhone üretimi gerçekleştiren Çin merkezli Luxshare Precision ise yüzde 9,4 düşüş yaşadı. Son yıllarda Apple'ın en hızlı büyüyen üretim ortaklarından biri haline gelen şirket, satış baskısından en fazla etkilenen tedarikçilerden biri oldu. Japonya'daki tedarikçiler de satış dalgasından kaçamadı. Apple cihazlarında kullanılan batarya teknolojilerinin önemli tedarikçilerinden TDK yüzde 8,2 gerilerken, çok katmanlı seramik kapasitör üreticisi Murata Manufacturing yüzde 6,9 değer kaybetti. iPhone kamera sistemlerinde kullanılan görüntü sensörlerinin üreticisi Sony hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 düştü.