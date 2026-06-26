Apple hisseleri bir gecede tepetaklak!
Apple'ın zam kararı küresel teknoloji tedarik zincirini de vurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Apple'ın zam kararı küresel teknoloji tedarik zincirini de vurdu.
Artan maliyetlerinin teknoloji talebini yavaşlatabileceği endişesiyle yatırımcılar hızla satışa yönelirken, Apple'ın Asya'daki en büyük tedarikçilerinin hisseleri sert düştü. Teknoloji devinin piyasa değerinden de sadece bir gecede 250 milyar dolar silindi.
Apple'ın MacBook ve iPad ürünlerinde yüzde 30'a varan kapsamlı fiyat artışlarına gitmesinin ardından yükselen yarı iletken maliyetleri yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Tüketici talebini ve teknoloji harcamalarına yönelik artan kaygılar, Apple'ın tedarik zincirinde sert satışları beraberinde getirdi. Apple hisseleri bir gecede yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 250 milyar dolar eridi. Sert düşüş, güçlü yapay zeka talebi beklentileriyle olumlu görünüm açıklayan Micron Technology'nin yarattığı iyimser havayı da dağıttı.
GÜNEY KORELİ ÜRETİCİLER EN ÇOK ZARAR GÖRDÜ
En sert darbeyi ise Güney Koreli bellek üreticileri aldı. Apple'ın iPhone ve Mac ürünlerinde kullanılan DRAM ve NAND belleklerin önemli tedarikçileri arasında yer alan SK Hynix hisseleri yüzde 9,4 gerilerken, Samsung Electronics yüzde 9,2 düştü. Apple'ın üst segment iPhone modelleri için kamera modülleri üreten LG Innotek hisseleri yüzde 3,8 değer kaybetti. AirPods ve Apple Watch montajının yanı sıra giderek daha fazla iPhone üretimi gerçekleştiren Çin merkezli Luxshare Precision ise yüzde 9,4 düşüş yaşadı. Son yıllarda Apple'ın en hızlı büyüyen üretim ortaklarından biri haline gelen şirket, satış baskısından en fazla etkilenen tedarikçilerden biri oldu. Japonya'daki tedarikçiler de satış dalgasından kaçamadı. Apple cihazlarında kullanılan batarya teknolojilerinin önemli tedarikçilerinden TDK yüzde 8,2 gerilerken, çok katmanlı seramik kapasitör üreticisi Murata Manufacturing yüzde 6,9 değer kaybetti. iPhone kamera sistemlerinde kullanılan görüntü sensörlerinin üreticisi Sony hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 düştü.
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