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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

2024-01-02 12:28:37
Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insanlı-insansız hava araçları, milli silah ve mühimmatlarla donatılıyor. Bu kapsamda ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE gibi kuruluşların geliştirdiği silah sistemleri, sensör ve mühimmatlar milli hava araçlarına entegre ediliyor. Böylelikle Türkiye'nin hava araçları milli mühimmat envanterini etkinlikle kullanabildiği çok önemli bir yetenek kazanıyor. Bu entegrasyon faaliyetlerinin yoğunlaştığı hava araçlarından biri de HÜRKUŞ. Türk Havacılık Uzay Sanayii, temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'u tasarladı.

#1
Foto - Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

HÜRKUŞ'un hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, bugünün dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, harekat kabiliyeti yüksek, etkili ve esnek bir çözüm sunmak üzere geliştirilmeye devam ediliyor. HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyant, kullanıcılarına yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında gerçekleştirilecek görevler için 750 kilograma kadar geniş bir faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor.

#2
Foto - Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

Geçen sürede HÜRKUŞ-C'ye çeşitli mühimmat ve ekipmanların entegrasyonuna yönelik başarılı uçuş/atış testleri yapıldı. Roketsan tarafından üretilen L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, CİRİT Lazer Güdümlü Füze, MAM-L Mini Akıllı Mühimmat, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen TOGAN Silah Sistemi gibi milli mühimmatlar entegre edilen HÜRKUŞ, başarılı atış testleri gerçekleştirdi. EHSİM tarafından geliştirilen ve çoklu tehdit ortamında güdümlü füzelere karşı koruma sağlayan "flare" sistemi de entegre edilen HÜRKUŞ-C, böylece ısıya karşı hassas füzelerden korunma yeteneği kazandı.

#3
Foto - Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

HÜRKUŞ'a son olarak 250 libre sınıfındaki MK-81 genel maksat bombasını maliyet etkin ve yüksek hassasiyette vuruş kabiliyetine sahip akıllı mühimmata dönüştüren Lazer Güdüm Kiti (LGK)-81 entegre edildi. HÜRKUŞ, ASELSAN tarafından üretilen LGK-81 ile 2 hafta önce Konya'da gerçekleştirilen testlerde hedefine başarılı bir atış yaptı.

#4
Foto - Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

LGK sabit/hareketli hedeflere karşı daha yüksek vuruş hassasiyeti, genişletilmiş atış zarfı, daha düşük ikincil/yanal hasar ve atıldıktan sonra havada hedef değiştirebilme kabiliyeti sağlıyor. LGK sayesinde mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümleniyor, arayıcı başlık hedeften yansıtılan lazer ışığını algılıyor, kanatçıklar bombayı lazer ile işaretlenen hedefe hassas şekilde yönlendiriyor.

#5
Foto - Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

HÜRKUŞ-C yakın zamanda 12,7 milimetre ağır makineli tüfeğe sahip kanat altı poduyla atış yapacak. Ağır makineli tüfek entegrasyonu HÜRKUŞ-C'ye yakın hava desteği yeteneği kazandıracak. Bu yetenek özellikle Kara Kuvvetleri operasyonlarının etkinliğine önemli katkıda bulunacak.

#6
Foto - Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyan HÜRKUŞ'un güçlü hür kanatları yerli ve milli pençelerle donatılacak! Gündemi sarsacak çıkış:

TRMEKATRONİK bu proje için SARSILMAZ'ın 12,7 milimetre değiştirilebilir namlulu kara platformu silahının sabit namlulu, iç parçaları hafifletilmiş, dakikada 1100 mermi atabilen hava türevini oluşturarak pod içine gömdü. Böylece ortaya boş kovanı, mayonu toplayan, atacağı mühimmatı kendi içinde taşıyan bir pod çıktı. HÜRKUŞ-C'yi Afrika ülkelerine ihraç etmeyi başaran Türk Havacılık Uzay Sanayii, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Muharebe Ateş Destek Timi ve İleri Hava Kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını da geliştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs konuşlu 135'inci Muharebe Arama Kurtarma filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan uçağın, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

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