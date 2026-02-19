  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek Kadroları boşaltacaklar resmen: Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto! İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar! Satışlar düştü, işler karıştı! 200 mağaza daha kapatacaklar Oruç tutarken sıklıkla oluyorsa dikkat! Baş ağrısını kısa sürede durdurmanın doğal yolu Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! Enkaz altından cenazeler fışkırıyor: Şehit sayısı korkunç rakama ulaştı Ramazan ayının güç deposu: Bağışıklığı şaha kaldırıyor!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarının baş aktörü olan Alman medya gruplarından Deutsche Welle ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

Almanya'da kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'den (DW) yapılan açıklamaya göre, kurumun Yayın Kurulu, İdari Kurulu ve yönetim birimleri özel oturumda Alman federal hükümetinin bütçe kesintileri ve yükselen personel giderleri karşısında 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek kapsamlı bir tasarruf paketine onay verdi.

#2
Foto - Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

Hükümetin DW'ye ayırdığı yıllık ödenekleri 10 milyon avro azaltarak 415 milyon avroya çekmesi ve toplu iş sözleşmelerinden doğan 11 milyon avroluk ek maliyet artışının karşılanmaması kurumu 21 milyon avroluk bir bütçe disiplini uygulamaya zorladı.

#3
Foto - Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

Tasarruf planı kapsamında, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisinin, "Yunanistan'ın istikrarlı bir medya ortamına sahip AB üyesi olması" gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Plan kapsamında, "DW Almanca" ile dil eğitim portalı birleştirilecek ve bu birimin bütçesi yaklaşık yarı yarıya düşürülecek, ayrıca yaklaşık 160 kadro tasfiye edilecek.

#4
Foto - Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

Yeni format, Almanya dışındaki ileri düzey dil öğrenenleri hedefleyecek. Dari ve Peştuca servislerinde kesintiye gidilirken, İspanyolca televizyon haberlerinin sayısı azaltılacak. Tasarrufun üçte birinden fazlası, idari giderlerin azaltılması, yapay zeka kullanımı ve teknik yatırımların ertelenmesiyle sağlanacak.

#5
Foto - Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

Uluslararası muhabirlik ofislerinin genişletilmesi yavaşlatılırken, uygulama geliştirme ve bina tadilatları gibi alanlarda fonlar kesilecek. Kurum yönetimi, kadro iptallerine rağmen zorunlu işten çıkarmalara başvurulmayacağını ve sürecin sosyal sorumluluk prensipleriyle yürütüleceğini açıkladı.

#6
Foto - Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

DW Yayın Kurulu Başkanı Karl Jüsten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu bütçe kesintilerinin "endişe verici" olduğunu belirtti. Jüsten, "Rusya ve Çin, devlet güdümlü propaganda araçlarına devasa yatırımlar yaparken, ABD'nin uluslararası yayıncılıktan çekilmesiyle oluşan boşlukların bu kısıtlamalarla daha da derinleşmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa'nın yeni müttefiklere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde DW'nin bütçesinin azaltılması hem Alman hem de Avrupa perspektifini uluslararası arenada zayıflatacaktır." ifadelerini kullandı. DW İdari Kurul Başkanı Achim Dercks de hükümetin koalisyon protokolündeki "DW'yi güçlendirme" sözünü hatırlatarak, bütçe kesintilerinin gazetecilik kalitesine ve teknik altyapıya uzun vadeli zarar verebileceğini ifade etti. DW Genel Müdürü Barbara Massing ise bu süreci "son derece sancılı" olarak nitelendirerek, bağımsız gazetecilik misyonunu sürdürmek için sürdürülebilir finansmanın şart olduğunu savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!
Gündem

Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!

Ramazan coşkusunun eğitim yuvalarına yayılması seküler yobazları köpürttü. Okullarda ramazan etkinlikleri yaptırılacağını öğrenir öğrenmez “..
CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a
Gündem

CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesine karşı çıkarak bunun Anayasa ve eğitim..
Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı
Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

Bayraktar TB3 SİHA'nın NATO tatbikatında hedefi tam isabetle vurması NATO Komutanı'nın takdirini topladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23