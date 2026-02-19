Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar

DW Yayın Kurulu Başkanı Karl Jüsten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu bütçe kesintilerinin "endişe verici" olduğunu belirtti. Jüsten, "Rusya ve Çin, devlet güdümlü propaganda araçlarına devasa yatırımlar yaparken, ABD'nin uluslararası yayıncılıktan çekilmesiyle oluşan boşlukların bu kısıtlamalarla daha da derinleşmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa'nın yeni müttefiklere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde DW'nin bütçesinin azaltılması hem Alman hem de Avrupa perspektifini uluslararası arenada zayıflatacaktır." ifadelerini kullandı. DW İdari Kurul Başkanı Achim Dercks de hükümetin koalisyon protokolündeki "DW'yi güçlendirme" sözünü hatırlatarak, bütçe kesintilerinin gazetecilik kalitesine ve teknik altyapıya uzun vadeli zarar verebileceğini ifade etti. DW Genel Müdürü Barbara Massing ise bu süreci "son derece sancılı" olarak nitelendirerek, bağımsız gazetecilik misyonunu sürdürmek için sürdürülebilir finansmanın şart olduğunu savundu.