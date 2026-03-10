  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altında sürpriz hareket: Fiyatlar yeniden şaha kalktı Dengesiz Trump’ın bir dediği bir dediğini tutmuyor: Yine dansöz gibi kıvırdı Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyor! Ukrayna ve Almanya peşine düştü, 'ne var ne yok' gönderin diyor Başkan Erdoğan’ın tokat gibi sözleri İsraillilerin aklını aldı! ‘Evet, biliyoruz’ Efsane geri döndü! Selçuklu'nun 800 yıllık kumaşları yeniden dokundu Pompa resmen çıldırdı! Akaryakıta 24 saat bile geçmeden yeni zam İranlılardan flaş karar: Türkiye'de kurmaya başladılar
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar

Balistik füzesi Türk hava sahasına girdikten sonra Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilen İran'a dikkat çeken bir mesaj geldi.

1
#1
Foto - Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Orta Doğu'da tırmanan gerilimde taraf olmadığı halde hedef olan Körfez ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

#2
Foto - Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Vang, Kuveytli mevkidaşı Es-Sabah ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının tetiklediği bu savaşın tüm taraflara zarar verdiği ve asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere yönelik her saldırı kınanmalı." dedi.

#3
Foto - Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar

Çin'in Körfez ülkelerinin diyalog ve müzakerelere yönelik çağrılarını takdir ettiğini dile getiren Vang, "Ateşkesin sağlanarak çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması acil öncelik olmalı." ifadesini kullandı. Bakan Vang, Çin'in barışa yönelik çabalarını sürdüreceğini, bu amaçla bölge ülkelerine gönderilen Orta Doğu Özel Temsilcisi Cay Cün'ün halihazırda temaslara başladığını kaydetti.

#4
Foto - Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar

Bahreynli mevkidaşı ez-Zeyani ile görüşmesinde de Çin'in Körfez bölgesinde hızla yükselen gerilimden derin endişe duyduğunu belirten Vang, "Askeri operasyonlara derhal son verilmeli ve çatışmanın daha fazla yayılması önlenmeli. Bu tıkanıklığı aşmanın yolu en kısa zamanda diyaloğa ve müzakerelere dönmek ve barışı tesis etmek için çaba göstermektir. Temel çözüm, herkesin uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyduğu doğru yola dönmektir." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar

Vang, Çin'in, Körfez ülkelerinin stratejik ortağı ve sorumlu bir büyük ülke olarak çatışmaların sonlandırılmasını ve barışın tesis edilmesini etkin şekilde desteklediğini, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
İran dünyaya kötü haberi duyurdu
Dünya

İran dünyaya kötü haberi duyurdu

İran, dünyada başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını tırmanışa geçiren Hürmüz Boğazı ile ilgili kötü haberi duyurdu. Tahran'dan "ABD ve..
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah'a ait İHA'lar ve füzeler, terör devleti İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim bölgesi Kiryat Şmona'da görüntülendi.
Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba
Gündem

Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba

Belçika, sabaha karşı bombalı saldırıyla sarsıldı. Liège kentinde bulunan bir sinagogun önünde meydana gelen patlama bütün Avrupa’yı alarma ..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23