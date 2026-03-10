Türkiye’ye yine füze fırlatan İran’a son çağrı: Bu mesajdan hiç memnun olmayacaklar

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Vang, Kuveytli mevkidaşı Es-Sabah ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının tetiklediği bu savaşın tüm taraflara zarar verdiği ve asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere yönelik her saldırı kınanmalı." dedi.