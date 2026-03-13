  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık Türkiye'ye ifşa etti: 11 sucuk markası sahtekar çıktı Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yemiş! Sapık piskopos için karar verildi Belalarını arıyorlar! Karışıklıktan istifade edip Türkiye'ye karşı hava savunma sistemlerini konuşlandırılıyor Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan’da savaş etkisi 4.1 milyon insan göçe zorladı Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle Gökyüzünde duygusal devir teslim Açıklamalar ardı ardına geldi! Rusya’dan savaşta dengeleri allak bullak edecek “İran” hamlesi İspanya geri adım atmıyor
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor

Koç Holding, Arçelik ve diğer grup şirketlerinin pay sahibi olduğu Koç Finansman A.Ş. ile ilgili kritik karar alındı. Şirket, Ford Otosan'a satılıyor.

#1
Foto - Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Ford Otosan, finansman süreçlerini doğrudan yönetmek ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla bir satın almaya imza attı.

#2
Foto - Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan şirket, Koç Holding’in yüzde 50, Arçelik’in yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin yüzde 3 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansman A.Ş.’nin tüm hisselerini satın almak üzere Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

#3
Foto - Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor

Anlaşma uyarınca Ford Otosan, toplam 137 milyon dolar tutarındaki bedeli, pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödeyecek. Nihai tutar, sözleşmede yer alan "kapanış uyarlaması" hükümlerine göre kesinleşecek.

#4
Foto - Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor

Ford Otosan, bu hamleyle finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmeyi ve satış süreçlerini daha güçlü bir şekilde desteklemeyi planlıyor. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulmasının operasyonel verimliliği artıracağı ve müşteri deneyimini geliştireceği vurgulandı. Bu entegrasyonun, otomotiv satışlarında tüketiciye sunulan finansal hizmet kalitesini yukarı taşıması bekleniyor.

#5
Foto - Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor

Söz konusu devir işleminin resmiyet kazanması için başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu’nun onaylarının alınması gerekiyor. Gerekli yasal izinlerin tamamlanması ve belirli kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından hisse devri gerçekleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"
Dünya

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında Tahran’ın yanında olduklarını açıklad..
Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti
Gündem

Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci oturumunda düzenlenen topl..
Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!
Gündem

Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gel..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23