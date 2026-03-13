Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor

Ford Otosan, bu hamleyle finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmeyi ve satış süreçlerini daha güçlü bir şekilde desteklemeyi planlıyor. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulmasının operasyonel verimliliği artıracağı ve müşteri deneyimini geliştireceği vurgulandı. Bu entegrasyonun, otomotiv satışlarında tüketiciye sunulan finansal hizmet kalitesini yukarı taşıması bekleniyor.