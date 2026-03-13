Beklenmedik karar! Koç Holding kritik şirketini Ford Otosan'a satıyor
Koç Holding, Arçelik ve diğer grup şirketlerinin pay sahibi olduğu Koç Finansman A.Ş. ile ilgili kritik karar alındı. Şirket, Ford Otosan'a satılıyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Ford Otosan, finansman süreçlerini doğrudan yönetmek ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla bir satın almaya imza attı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan şirket, Koç Holding’in yüzde 50, Arçelik’in yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin yüzde 3 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansman A.Ş.’nin tüm hisselerini satın almak üzere Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Anlaşma uyarınca Ford Otosan, toplam 137 milyon dolar tutarındaki bedeli, pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödeyecek. Nihai tutar, sözleşmede yer alan "kapanış uyarlaması" hükümlerine göre kesinleşecek.
Ford Otosan, bu hamleyle finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmeyi ve satış süreçlerini daha güçlü bir şekilde desteklemeyi planlıyor. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulmasının operasyonel verimliliği artıracağı ve müşteri deneyimini geliştireceği vurgulandı. Bu entegrasyonun, otomotiv satışlarında tüketiciye sunulan finansal hizmet kalitesini yukarı taşıması bekleniyor.
Söz konusu devir işleminin resmiyet kazanması için başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu’nun onaylarının alınması gerekiyor. Gerekli yasal izinlerin tamamlanması ve belirli kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından hisse devri gerçekleşecek.
