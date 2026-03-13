Bomba açıklama geldi: Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar

İsrail ile İran arasında süren savaşın giderek daha geniş bir uluslararası söylem alanı oluşturduğu görülüyor. Kim Jong Un'un açıklaması da bu çerçevede, bölgedeki çatışmanın yalnızca yerel aktörler arasında değil, küresel siyasi söylemler içinde de tartışıldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tür mesajların doğrudan askeri bir hamleden ziyade, bölgesel kamuoyunu etkilemeye ve stratejik algı oluşturmaya yönelik bir iletişim dili taşıdığına dikkat çekiyor.