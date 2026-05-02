Mavi Vatan’da “GÖKDENİZ” dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yüzer platformlarını modern füze tehditlerine karşı koruyan aşılmaz bir kalkan olarak envanterdeki yerini sağlamlaştırıyor. 35 mm parçacıklı mühimmat mühimmat (ATOM) teknolojisiyle donatılan sistem, gemisavar füzeleri ve İHA'ları henüz hedefe ulaşmadan imha ederek gemilerin hayatta kalma kabiliyetini zirveye taşıyor. İlk ihracat başarısını bir Asya ülkesiyle gerçekleştiren GÖKDENİZ, yerli mühendislik gücüyle dışa bağımlılığı bitirirken denizlerdeki oyun değiştirici aktörlerden biri haline geldi.