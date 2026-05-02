  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Planlarda milim sapma yok! Gök Vatan’ın yeni fatihi KAAN’ın gücüne güç katacak imza atılıyor Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler Türkiye’nin en zengin 100 ismi bu şehirlerden çıktı! İşte il il dağılım 3I/ATLAS Güneş Sistemi’nden geçti! Galaksinin kadim ziyaretçisi... Çok eski bir zamandan gelmiş Kayışı hepten koparan Trump, gözünü şimdi de o ülkeye dikti! “Yeni bölüm” dedi, hedefi açıkladı 'Çocuklarıma kuruş yok' demişti: İbrahim Tatlıses'ten yeni hamle! Ankara’dan sızdı... Emekli zam bekliyordu ama, “Maalesef” diyerek kahreden haberi verdi Guinness rekorlar kitabına girmişti: En çok dilen bilen insan tartışma konusu oldu!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Mavi Vatan’da "GÖKDENİZ" dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mavi Vatan'da "GÖKDENİZ" dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yüzer platformlarını modern füze tehditlerine karşı koruyan aşılmaz bir kalkan olarak envanterdeki yerini sağlamlaştırıyor. 35 mm parçacıklı mühimmat mühimmat (ATOM) teknolojisiyle donatılan sistem, gemisavar füzeleri ve İHA'ları henüz hedefe ulaşmadan imha ederek gemilerin hayatta kalma kabiliyetini zirveye taşıyor. İlk ihracat başarısını bir Asya ülkesiyle gerçekleştiren GÖKDENİZ, yerli mühendislik gücüyle dışa bağımlılığı bitirirken denizlerdeki oyun değiştirici aktörlerden biri haline geldi.

#1
Foto - Mavi Vatan’da "GÖKDENİZ" dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar

GÖKDENİZ YHSS, 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) kullanan, gemilere entegre edilen gelişmiş bir yakın hava savunma sistemidir. Sistem, özellikle gemilere yaklaşan anti-gemi füzelerini son safhada imha ederek platformun hayatta kalma kabiliyetini ciddi şekilde artırıyor.

#2
Foto - Mavi Vatan’da "GÖKDENİZ" dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar

ASELSAN’ın resmi verilerine göre sistem, yalnızca gemisavar füzelere değil; aynı zamanda helikopterler, savaş uçakları, İHA’lar ve su üstü araçlarına karşı da yüksek etkinlik sağlıyor. GÖKDENİZ’in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizmasıdır. Bu sayede parçacıklı mühimmat ile klasik HEI mühimmatı aynı anda yüklenebiliyor ve hedef tipine göre en uygun mühimmat anında seçilebiliyor.

#3
Foto - Mavi Vatan’da "GÖKDENİZ" dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar

Türkiye’nin katmanlı savunma konsepti içerisinde GÖKDENİZ, özellikle deniz platformlarının son savunma hattını oluşturuyor. Modern harp ortamında alçaktan uçan gemisavar füzeleri en büyük tehditlerden biri olarak görülürken, bu sistem yüksek reaksiyon kabiliyetiyle kritik öneme sahip hale geliyor. GÖKDENİZ, yüksek atış hızı, hassas hedef takibi ve gelişmiş angajman kabiliyeti sayesinde tehditleri kısa sürede tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Bu özellikleri sayesinde hem milli savaş gemilerinde hem de ihracat projelerinde yoğun ilgi görüyor.

#4
Foto - Mavi Vatan’da "GÖKDENİZ" dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar

ASELSAN faaliyet raporlarına göre GÖKDENİZ YHSS’nin ilk satış ve ihracatı bir Asya ülkesine gerçekleştirildi. Bu gelişme, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında deniz sistemleri alanındaki yükselişini gösteren önemli adımlardan biri olarak tarihe geçiyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin uluslararası pazarda dikkat çekmesi, Türk savunma sanayiinin küresel rekabet gücünü de ortaya koyuyor.

#5
Foto - Mavi Vatan’da "GÖKDENİZ" dönemi! Türk savaş gemilerine tek bir füze bile sızdıramayacaklar

Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını artıran GÖKDENİZ, yerli üretim sayesinde dışa bağımlılığı azaltan sistem, gelecekte daha fazla platformda görev alacak. ASELSAN mühendisliğiyle geliştirilen GÖKDENİZ, Mavi Vatan’ın savunmasında Türk donanmasının çelik kalkanı olmaya devam ediyor. Savunma uzmanlarına göre bu sistem, Türkiye’nin denizlerdeki hava savunma kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıyan oyun değiştirici projeler arasında yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…
Gündem

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…

2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon program..
Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!
Gündem

Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!

ABD/İsrail-İran arasında 28 Şubat 2026’ta başlayan savaşla birlikte körfezdeki bazı şüpheli sistemler hasar alınca bölge ikliminin değiştiği..
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını ..
Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe
Ekonomi

Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifelerin yüzde 25..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi
Dünya

İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi

İtalya'nın Toskana Bölgesi orman yangınıyla mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23