Kızılırmak Deltası’nda bahar başladı! 7 bin kilometre uçup aynı yuvaya döndüler
Kızılırmak Deltası’nda bahar başladı! 7 bin kilometre uçup aynı yuvaya döndüler

Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın müjdecisi leylekleri ağırlamaya başladı.

Foto - Kızılırmak Deltası'nda bahar başladı! 7 bin kilometre uçup aynı yuvaya döndüler

Samsun’da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 bin kilometrelik göç yolculuğunu tamamlayan leyleklerin gelişiyle bahara döndü.

Foto - Kızılırmak Deltası'nda bahar başladı! 7 bin kilometre uçup aynı yuvaya döndüler

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı. 7 bin kilometrelik göç yolculuğunun ardından bölgeye ulaşan leylekler kuluçkaya yattı. 1000 yuvada yaklaşık 5 bin leyleğin ürediği deltada yavrular da gözükmeye başladı.

Foto - Kızılırmak Deltası'nda bahar başladı! 7 bin kilometre uçup aynı yuvaya döndüler

Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık alana yayılan Kızılırmak Deltası, her bahar olduğu gibi bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı. Özellikle 'leylek ormanı' olarak anılan bölgede, 7 bin kilometre öteden gelen leylekler yuvalarına yerleşti.

Foto - Kızılırmak Deltası'nda bahar başladı! 7 bin kilometre uçup aynı yuvaya döndüler

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leylek Ormanı'ndayız. Toplamda 60'a yakın yuvanın bir arada bulunmuş olduğu bir bölge. 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler burada artık kuluçkaya yatıyor. Kuluçka dönemleri hemen hemen bitmek üzere. Ağaç üzerinde ak leylekleri yavrularıyla beraber görebiliyoruz. Toplamda ağaç üzerinde bine yakın leylek yuvası bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, şu anda leylek ormanı dediğimiz kısımdayız. Burada 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler ürüyorlar. 1000 tane gelen leylek, toplamda 5 bin leylek olarak tekrar ağustos itibarıyla göç ediyor. Görmüş olduğumuz gibi bölgede hakim olan ağaç türü, 'dişbudak' dediğimiz ağaç türü. Her yıl aynı yuvaya veya yakındaki bir yuvaya gelen ak leylekler, burada bir aylık kuluçka döneminden sonra yavrularını yetiştiriyorlar" dedi.

+90 (553) 313 94 23