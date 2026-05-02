İsrail’in kanlı planı sızdı! Türkiye ve KKTC’ye karşı "Amalek" operasyonu hazırlığı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KKTC kabine danışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, İsrail’in yeni hedefinin Kıbrıs olduğunu ve bölgede Türkiye ile KKTC’ye karşı "Amalek" adıyla gizli bir saldırı projeksiyonu hazırladığını iddia etti. Yunanistan ve Rum kesiminin İsrail’i adeta Türkiye’nin sınırına taşıdığını belirten Hasgüler, bu tehlikeli ittifakın NATO’nun iflasını hazırlayacak bir Türk-Yunan savaşı kurguladığını öne sürdü. Siyonistlerin "vadedilmiş topraklar" hayaliyle Kıbrıs’ta mülk edindiği ve Mahalleler kurduğu vurgulanırken, Türkiye’nin bu kuşatmaya karşı Karpaz’da acilen dev bir askeri üs kurması gerektiği çağrısı yapıldı.

KKTC kabinesinde danışman olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Güney Kıbrıs ve Atina’ya destek açıklamaları ve değişen bölge jeopolitiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasgüler, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski Başkanı Joe Kent’in “NATO’dan ayrılacağız ki Türkiye ile israil Suriye’de çatıştığında israilin yanında yer alabilelim” açıklamasının bir itiraf olduğunu, benzer ifadelerin Knesset’ten de geldiğini belirtti.

Mehmet Hasgüler “Bunlar tesadüf değil, uzun zamandır hazırlanan bir projeksiyonun parçası. Şu an yoğunluk İran’a veriliyor ancak bir sonraki kriz, ‘dondurulmuş çatışma’ alanı olarak görülen Kıbrıs olacak. İsrail, ABD-AB desteğinin yanı sıra Hindistan’ı ve bazı Arap ülkelerini de yanına alma hesapları yapıyor” diye konuştu. Prof. Dr. Hasgüler, Yunanistan-İsrail-Rum Kesimi ittifakının KKTC ve Türkiye’ye karşı deniz ve havadan fiilî saldırı başlatacağını iddia ederek şöyle devam etti: İsrail, işgal dalgasına bile isim buldu: Mağusa’nın eski adı “Amalek”. Bu, Yahudi kutsal metinlerinde düşman kavimleri tanımlamak için kullanılır. Kıbrıs’ta senelerdir bir “NATO dengesi”nden söz edilir. Bu dengeyi sağlayan ilk unsur, her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan’ın birbiriyle savaşmayacağı varsayımıdır.

NATO dengesinin ikinci unsuru ise Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs’ın güneyinde egemen üsleri olmasıdır. Bu dengenin eskisi kadar güçlü olduğu söylenemez. Kıbrıs odaklı bir savaş NATO’nun ölüm ilanı anlamına gelir ama Trump’ın çıkışlarını, ABD ve Avrupa’daki Birliğin ömrünü tamamladığı tartışmalarını da hatırlamakta fayda var. Kıbrıs, Akdeniz ve Ege merkezli ve geniş ölçekli kriz planının hazırlayıcı unsuru İsrail, NATO’nun iflasını istiyor. Bunu da çıkaracakları Türk-Yunan savaşı ile başaracaklarına inanıyorlar.

Bizim açımızdan bu kaçınılmaz felakete verilecek en güçlü cevap Karpaz’da dev askerî üs yapılanması olur. Savaş ya da müzakere fark etmez bir an önce bu güvenlik kuşağını Kıbrıs’ta inşa etmek zorundayız. Yunanistan ve Rumlar bilinçli bir biçimde İsrail’i Türkiye sınırına taşıyor. İsrail hükûmeti, kendi kamuoyunu özellikle son bir yıldır Türkiye’ye karşı açacağı cepheye hazırlıyor. Kendi medyalarında sürekli bu yönde haberler ve analizler yayınlanıyor. Temas hattı olarak da Kıbrıs’ı seçtiler. Çünkü siyonistlerin gözünde Kıbrıs, vadedilmiş topraklar arasındadır.

İsrail son yıllarda Rum Kesimi ile ilişkilerini o kadar geliştirdi ki, güvenlikten istihbarata kadar her alanda büyük bir dayanışma içindeler. Ayrıca İsraillilerin giderek artan biçimde Kıbrıs’ın hem kuzeyinden hem güneyinden mülk edindiği bilinen bir gerçek. Bugün güneydeki Larnaka ve Limasol’da Rumların dahi giremediği Yahudi mahalleleri var. İkinci yol ise savaşsız bir çözümdür. Türkiye’ye Karpaz’da egemen üs verilerek enerji üzerinden bir ortaklık devreye girebilir. Bu meşhur “Acheson Planının” yeniden devreye sokulma arayışını da beraberinde getirebilir.

Bu durumda Türkiye’den Doğu Akdeniz’deki İsrail-Kıbrıs doğalgazını ve petrolünü Avrupa’ya aktarması beklenecektir. Her iki senaryoda da 1964 yılından beridir çözümsüz ve dondurulmuş Kıbrıs meselesinde pandoranın kutusunun açılması anlamına geliyor. Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Yorumlar

HAİNLER KEFERELER

İllaki ilahi adalet tecelli edecektir. Ağaçlarda dile gelecek ve sonunda ,LA GALİBA İLLALLAH, ALLAH VAR GAM YOK... Biz TÜRKLER böyle şeylere karnımız tok, ama çok çalışmak ve inançlı ve imanlı gençlik sayesinde daha da ileriye gideceğiz İLLALLAH...
