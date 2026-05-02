İsrail’in kanlı planı sızdı! Türkiye ve KKTC’ye karşı “Amalek” operasyonu hazırlığı
KKTC kabine danışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, İsrail’in yeni hedefinin Kıbrıs olduğunu ve bölgede Türkiye ile KKTC’ye karşı "Amalek" adıyla gizli bir saldırı projeksiyonu hazırladığını iddia etti. Yunanistan ve Rum kesiminin İsrail’i adeta Türkiye’nin sınırına taşıdığını belirten Hasgüler, bu tehlikeli ittifakın NATO’nun iflasını hazırlayacak bir Türk-Yunan savaşı kurguladığını öne sürdü. Siyonistlerin "vadedilmiş topraklar" hayaliyle Kıbrıs’ta mülk edindiği ve Mahalleler kurduğu vurgulanırken, Türkiye’nin bu kuşatmaya karşı Karpaz’da acilen dev bir askeri üs kurması gerektiği çağrısı yapıldı.