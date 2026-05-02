İsrail’in kanlı planı sızdı! Türkiye ve KKTC’ye karşı “Amalek” operasyonu hazırlığı

Mehmet Hasgüler “Bunlar tesadüf değil, uzun zamandır hazırlanan bir projeksiyonun parçası. Şu an yoğunluk İran’a veriliyor ancak bir sonraki kriz, ‘dondurulmuş çatışma’ alanı olarak görülen Kıbrıs olacak. İsrail, ABD-AB desteğinin yanı sıra Hindistan’ı ve bazı Arap ülkelerini de yanına alma hesapları yapıyor” diye konuştu. Prof. Dr. Hasgüler, Yunanistan-İsrail-Rum Kesimi ittifakının KKTC ve Türkiye’ye karşı deniz ve havadan fiilî saldırı başlatacağını iddia ederek şöyle devam etti: İsrail, işgal dalgasına bile isim buldu: Mağusa’nın eski adı “Amalek”. Bu, Yahudi kutsal metinlerinde düşman kavimleri tanımlamak için kullanılır. Kıbrıs’ta senelerdir bir “NATO dengesi”nden söz edilir. Bu dengeyi sağlayan ilk unsur, her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan’ın birbiriyle savaşmayacağı varsayımıdır.