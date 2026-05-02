AK Parti'nin kurban seferberliği 8. yılında, binlerce aileye umut olacak...

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, AK Parti'nin dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyan insanlara destek olmayı görev bildiğini belirterek, “AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve vizyon doğrultusunda, sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın insan odaklı siyaset anlayışı ve ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek dile getirdiği adalet çağrısı, bizim tüm çalışmalarımıza yön veren temel ilkedir. Teşkilatlarımızla birlikte, milletimizin desteğini arkamıza alarak özellikle Afrika kıtasında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize umut olmaya gayret ediyoruz. " dedi. Özcan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Etiyopya bizim için sadece bir ülke değil, hicretin izini taşıyan bir gönül coğrafyasıdır. Bu bilinçle yardım köprümüzü her yıl daha da güçlendiriyoruz. İslam tarihinde ilk hicretin gerçekleştiği bu topraklar, Müslümanlar için ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu bilinçle, AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından bu yana bölgede önemli projelere imza attık. Eğitim, ibadet ve sosyal yaşam alanlarında okul, cami ve çeşitli tesisler inşa ederek kardeşlerimizin hayatına dokunmaya çalıştık. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak kurban organizasyonları ve zekât yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz organizasyon kapsamında 200 büyükbaş ve 572 adet küçükbaş hayvan kesimi yaparak yaklaşık 40 bin kişiye 40 ton et ulaştırdık. İnşallah bu yıl da milletimizin cömertliğiyle çok daha fazla insana ulaşacak, gönüller arasında köprü kurmaya devam edeceğiz.”