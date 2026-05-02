AK Parti'nin kurban seferberliği 8. yılında, binlerce aileye umut olacak...
AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2016 yılında Etiyopya’nın Gonder şehrinde inşa ettiği AK Külliye, Türkiye ile Afrika arasında kurulan gönül köprüsünün önemli bir simgesi haline geldi. Her yıl büyüyerek devam eden yardım organizasyonlarının 8. yılında, bu Kurban Bayramı’nda da yüzlerce büyükbaş hayvan kesilerek binlerce ihtiyaç sahibine et ulaştırılacak. AK Külliye’de kalan yaklaşık 200 yetim çocuğun yanı sıra bölgedeki aileler de bayram sevincine ortak edilecek. Gonder başta olmak üzere Lisana, Sigmo ve Afar bölgelerinde 8 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl 200 büyükbaş ve 572 küçükbaş hayvan kesilerek yaklaşık 40 bin kişiye 40 ton et dağıtılmış, 8 binden fazla aileye kurban eti ve zekât desteği sağlanmıştı. Bu yıl da benzer ölçekte yardım yapılması hedefleniyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, çalışmalara ilişkin “Etiyopya bizim için sadece bir ülke değil, hicretin izini taşıyan bir gönül coğrafyasıdır. Bu bilinçle yardım köprümüzü her yıl daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.