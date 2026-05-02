Termometreler tırmanacak: Türkiye için bunaltıcı yaz uyarısı
Prof. Dr. Murat Türkeş, El Niño ve iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, bu yıl Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini ve yeni rekorların görülebileceğini ifade etti. Yağışlardaki azalma ve artan kuraklık riskine vurgu yapan Türkeş, 2040’lı yıllardan itibaren bazı bölgelerde çölleşmeye yakın iklim koşullarının ortaya çıkabileceğini belirtti. Bu sürecin su kaynakları ve gıda güvenliği açısından ciddi tehditler barındırdığı uyarısında bulundu.