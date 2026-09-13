Türkiye’ye söz verip tutmayan BYD büyük şokla sarsıldı! Hükümetten beklenmedik operasyon
Türkiye'deki 1 milyar dolarlık dev yatırımını iptal ederek büyük bir krizin fitilini ateşleyen Çinli elektrikli araç devi BYD, büyük bir şokla sarsıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'deki 1 milyar dolarlık dev yatırımını iptal ederek büyük bir krizin fitilini ateşleyen Çinli elektrikli araç devi BYD, büyük bir şokla sarsıldı.
Mayıs ayında göreve başlayan Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar hükümeti, önceki dönemde Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile yapılan tartışmalı yatırım anlaşmalarını mercek altına aldı. Szeged kentinde üretime hazırlanmakta olan fabrikanın çalışma koşullarına ve Çinli işçilerin ağır çalışma saatlerine yönelik iddialar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eski dışişleri bakanının şirkette yönetici olmasının ardından artan çıkar çatışması incelemeleri, iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi.
Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri düzeltmeye öncelik veren Magyar hükümeti, eski Başbakan Viktor Orban döneminde Çin ve diğer ülkelerle yapılan yatırım anlaşmalarını daha sıkı inceliyor.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, temmuz sonunda, önceki hükümetin BYD'ye kamuoyuna açıklanmayan önemli miktarda teşvik vadettiğini ve yaklaşık 10 bin Çinli işçinin ülkeye kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Avrupa merkezini Macaristan'da kuran BYD'nin, Szeged kentindeki elektrikli araç fabrikasında bu yıl üretime başlaması planlanıyor.
Fabrikanın inşaatındaki çalışma koşullarına ilişkin de uzun çalışma saatleri ve ödenmeyen fazla mesai iddiaları gündeme geldi. New York merkezli sivil toplum kuruluşu China Labor Watch, görüştüğü bazı Çinli işçilerin "haftanın 7 günü, günde 14 saate kadar" çalıştırıldıklarını bildirdi.
Orban döneminin eski Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun temmuzda milletvekilliğinden istifa ederek BYD'de yönetici olması da tartışmalara yol açtı. Görevde olduğu dönemde BYD'nin Macaristan yatırımının koşullarını müzakere ettiği öne sürülen Szijjarto'nun olası çıkar çatışması kapsamında inceleme konusu olabileceği belirtildi. Magyar, BYD yatırımıyla bağlantılı teşviklerin, vergi indirimlerinin, izinlerin ve kamu kaynaklı altyapı çalışmalarının inceleneceğini duyurmuştu.
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