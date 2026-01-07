Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

Savunma Bakanı Nikos Dendias’a hitaben yazılan açık mektupta, yeni rütbe ve terfi düzenlemesinin (derece cetveli) mevcut personel ve askeri okul öğrencileri arasında büyük bir haksızlığa yol açtığı vurgulanıyor. Öne çıkan şikayetler şunlar: 93-94-95 Girişliler: 5018/2023 sayılı yasayla bekledikleri rütbe ilerlemesi engellenerek “Binbaşı” rütbesinde takılı bırakıldıkları belirtiliyor. ASSY Mezunları (Astsubay Okulları): 1996-2012 arası girişli personelin üç farklı kategoriye ayrıldığı, yüksek lisans ve doktora sahibi olmalarına rağmen hak ettikleri rütbelere (Albay vb.) ulaşmalarının engellendiği ifade ediliyor. Bazı sınıfların 35 yıllık hizmetin ardından sadece birkaç ay Binbaşı rütbesi taşıyabileceği, bazılarının ise sadece 1 yıl Üsteğmenlik yapıp emekli edileceği savunuluyor. Gelecek Nesiller ve Öğrenciler: 2013 sonrası girişliler ve mevcut öğrenciler için “kazanılmış hak” ve “güven” ilkesinin çiğnendiği, bir-iki yıllık giriş farkının kariyerlerinde uçurumlara yol açtığı belirtiliyor. EMTH ve EPOP Mağduriyeti: Gönüllü Uzun Süreli Hizmet (EMTH) personelinin tasarıda “görünmez” olduğu, daha önce verilen rütbe haklarının geri alındığı iddia ediliyor. Profesyonel Erlerin (EPOP) ise 8 yıl boyunca “Er” rütbesinde kalacağı, bunun maaş ve özlük haklarını baltaladığı vurgulanıyor.