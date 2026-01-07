  • İSTANBUL
Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor
Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

Türkiye'ye karşı savaş naraları atan komşuda büyük bir kriz yaşanıyor. Askerler sokağa inmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri mensupları, Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni yasa tasarısına karşı ayaklandı. On binlerce asker, Perşembe günü iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) partisi genel merkezini kuşatmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

Yunanistan askeri personelini temsil eden en büyük kuruluş olan Panhelenik Askeri Birlikler Federasyonu (POMENS), Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Perşembe günü Meclis’te oylanması beklenen yeni yasa tasarısına karşı sert bir protesto dalgası başlattı. 25.000’den fazla üyesi ve 50’den fazla bağlı derneği bulunan Federasyon, ülke genelindeki tüm askeri personeli sokaklara çağırıyor.

#3
Foto - Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

8 Ocak Perşembe günü, yasa tasarısının Meclis’te oylanacağı saatlerde, on binlerce asker Atina’daki Piraeus Caddesi üzerinde bulunan iktidar partisi Yeni Demokrasi’nin genel merkezini abluka altına alacak. Eylemler sadece başkentle sınırlı kalmayacak; aynı gün saat 18.00’de sahil güvenlik ekipleriyle birlikte ülke genelindeki Bölge Başkanlıkları binaları önünde büyük protestolar gerçekleştirilecek. Eylem planının çiftçilerin yol kapatma eylemleriyle çakışması dikkat çekerken, askeri personelin “ulusal bir başkaldırı” mesajı vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

#4
Foto - Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

POMENS, ünlü Anayasa Hukukçusu Nikos Alivizatos ile iş birliği yaparak tasarının anayasaya aykırılığını belgeledi. 7 Ocak Çarşamba günü (bugün) düzenlenecek basın toplantısında, Alivizatos’un hazırladığı resmi görüş kamuoyuyla paylaşılacak. Federasyon, taleplerinin karşılanmaması durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını ilan etti.

#5
Foto - Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

Savunma Bakanı Nikos Dendias’a hitaben yazılan açık mektupta, yeni rütbe ve terfi düzenlemesinin (derece cetveli) mevcut personel ve askeri okul öğrencileri arasında büyük bir haksızlığa yol açtığı vurgulanıyor. Öne çıkan şikayetler şunlar: 93-94-95 Girişliler: 5018/2023 sayılı yasayla bekledikleri rütbe ilerlemesi engellenerek “Binbaşı” rütbesinde takılı bırakıldıkları belirtiliyor. ASSY Mezunları (Astsubay Okulları): 1996-2012 arası girişli personelin üç farklı kategoriye ayrıldığı, yüksek lisans ve doktora sahibi olmalarına rağmen hak ettikleri rütbelere (Albay vb.) ulaşmalarının engellendiği ifade ediliyor. Bazı sınıfların 35 yıllık hizmetin ardından sadece birkaç ay Binbaşı rütbesi taşıyabileceği, bazılarının ise sadece 1 yıl Üsteğmenlik yapıp emekli edileceği savunuluyor. Gelecek Nesiller ve Öğrenciler: 2013 sonrası girişliler ve mevcut öğrenciler için “kazanılmış hak” ve “güven” ilkesinin çiğnendiği, bir-iki yıllık giriş farkının kariyerlerinde uçurumlara yol açtığı belirtiliyor. EMTH ve EPOP Mağduriyeti: Gönüllü Uzun Süreli Hizmet (EMTH) personelinin tasarıda “görünmez” olduğu, daha önce verilen rütbe haklarının geri alındığı iddia ediliyor. Profesyonel Erlerin (EPOP) ise 8 yıl boyunca “Er” rütbesinde kalacağı, bunun maaş ve özlük haklarını baltaladığı vurgulanıyor.

#6
Foto - Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler hükümete başkaldırdı! Binlercesi sokağa iniyor

POMENS, Bakanlığa sunduğu çalışmada çarpıcı bir uyarıda bulundu: Mevcut düzenlemelerle 2035 ve 2045 yıllarında büyük bir emeklilik dalgası yaşanacağı ve askeri hiyerarşi piramidinin çökeceği iddia ediliyor. Federasyon, “20 yıl sonra piramidin tepesinde 5.000 kişi bile kalmayacak” diyerek Bakan Dendias’ı tasarıyı geri çekmeye ve diyalog kurmaya çağırdı. Federasyon yönetimi mektubunu şu sözlerle bitirdi: “Eğer teklifimizin haklı, ahlaki ve anayasal olarak doğru olduğuna inanmasaydık, bu kadar ısrarcı olmazdık. Sayın Bakan, sizi tasarıyı geçici olarak geri çekmeye ve askerlerin sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Aksi takdirde, tek çaremiz olan yargı yoluna başvuracağız.”

