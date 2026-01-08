Bu türleri ilk kez duymuş olabilirsiniz! Türkiye'nin en değerli 34 hayvanı belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları listesi açıklandı. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi. İşte Türkiye'nin en değerli 34 hayvanı ve zarar veren ya da avlayanlara verilecek para cezaları: