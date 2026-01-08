Bu türleri ilk kez duymuş olabilirsiniz! Türkiye'nin en değerli 34 hayvanı belli oldu
Türkiye'de'nin en değerli 34 hayvanına zarar veren ya da avlayanların cezası belli oldu. İşte nesli tükenmek üzere olan o hayvanları avlamanın cezası..
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları listesi açıklandı. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi. İşte Türkiye'nin en değerli 34 hayvanı ve zarar veren ya da avlayanlara verilecek para cezaları:
Anadolu Parsı 45 milyon TL
Çizgili sırtlan 3.6 milyon TL
Doğu yaban koyunu 8.7 milyon TL
Anadolu yaban koyunu 8.7 milyon TL
Yaban keçisi 940 bin TL
Çengel boynuzlu dağ keçisi 940 bin TL
Karakulak 870 bin TL
Vaşak 870 bin TL
Alageyik 720 bin TL
Kızılgeyik 580 bin TL
Yaban Kedisi 290 bin TL
Saz Kedisi 290 bin TL
Kum ceylanı ( Urfa ceylanı) 220 bin TL
Hatay dağ ceylanı 220 bin TL
Boz ayı 130 bin TL
Akdeniz foku 120 bin TL
Su samuru 100 bin TL
Kurt 60 bin TL
Karaca 45 bin TL
Alacasansar 36 bin TL
Oklu Kirpi 36 bin TL
Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL
Ada tavşanı 5 bin TL.
Yaban tavşanı 4 bin 500 TL
Çakal 4 bin 500 TL
Tilki 4 bin 500 TL
Yaban domuzu 4 bin 500 TL
29 35 Gelincik 4 bin 500 TL
Kokarca 4 bin 500 TL
Kaya sansarı 4 bin 500 TL
Porsuk 4 bin 500 TL
Kuyruk süren 4 bin 500 TL
Rakun köpeği 4 bin 500 TL
Su maymunu 4 bin 500 TL Diğer memeli türleri de 3'er bin TL. (Fotoğraflar: AA, DHA, Pixabay)
