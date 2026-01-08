  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu türleri ilk kez duymuş olabilirsiniz! Türkiye'nin en değerli 34 hayvanı belli oldu

Türkiye'de'nin en değerli 34 hayvanına zarar veren ya da avlayanların cezası belli oldu. İşte nesli tükenmek üzere olan o hayvanları avlamanın cezası..

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları listesi açıklandı. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi. İşte Türkiye'nin en değerli 34 hayvanı ve zarar veren ya da avlayanlara verilecek para cezaları:

Anadolu Parsı 45 milyon TL

Çizgili sırtlan 3.6 milyon TL

Doğu yaban koyunu 8.7 milyon TL

Anadolu yaban koyunu 8.7 milyon TL

Yaban keçisi 940 bin TL

Çengel boynuzlu dağ keçisi 940 bin TL

Karakulak 870 bin TL

Vaşak 870 bin TL

Alageyik 720 bin TL

Kızılgeyik 580 bin TL

Yaban Kedisi 290 bin TL

Saz Kedisi 290 bin TL

Kum ceylanı ( Urfa ceylanı) 220 bin TL

Hatay dağ ceylanı 220 bin TL

Boz ayı 130 bin TL

Akdeniz foku 120 bin TL

Su samuru 100 bin TL

Kurt 60 bin TL

Karaca 45 bin TL

Alacasansar 36 bin TL

Oklu Kirpi 36 bin TL

Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL

Ada tavşanı 5 bin TL.

Yaban tavşanı 4 bin 500 TL

Çakal 4 bin 500 TL

Tilki 4 bin 500 TL

Yaban domuzu 4 bin 500 TL

29 35 Gelincik 4 bin 500 TL

Kokarca 4 bin 500 TL

Kaya sansarı 4 bin 500 TL

Porsuk 4 bin 500 TL

Kuyruk süren 4 bin 500 TL

Rakun köpeği 4 bin 500 TL

Su maymunu 4 bin 500 TL Diğer memeli türleri de 3'er bin TL. (Fotoğraflar: AA, DHA, Pixabay)

