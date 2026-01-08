  • İSTANBUL
Aziz Sancar'dan dünyayı sallayacak deney: Kanseri yok etti
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve ekibi, yeni glioblastoma tedavisiyle tümörleri tamamen yok eden bir deneye imza attı.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve ekibi, beyin kanserinin hızlı ilerleyen ve ölümcül bir beyin kanseri türü olan Glioblastoma’nın üzerinde farelerde gerçekleştirdiği deneylerde çığır açan sonuçlar elde etti.

Çalışmada, EdU adlı bir molekül ile standart kemoterapi ilacı Temozolomid (TMZ) birleştirilerek farelere uygulandı ve tümörler yok edildi. Deneylerde, sağlıklı beyin dokusuna zarar verilmediği ve farelerin uzun süre sağ kaldığı gözlemlendi. Araştırma, Sancar’ın üyesi olduğu Amerikan Bilimler Akademisi’nin dergisi PNAS’ta yayımlandı.

Gazeteci Orhan Bursalı'nın Cumhuriyet'te kaleme aldığı köşesinde çalışmayı şu sözlerle aktardı:

"Aziz Hoca henüz alınacak çok yol var, dedi. İnsanlarda klinik çalışmalara geçilebilmesi için Amerikan Sağlık Enstitüsü’nün izin vermesi gerekir. Sancar Laboratuvarı, klinik deney izni almak için başvuruya hazırlanıyor.

Sonuçlar tıp dünyasında yankı yarattı ve 'Nobel Ödüllü biyokimyacı Aziz Sancar’ın öncülüğünde yürütülen araştırma, agresif ve ölümcül bir beyin kanseri türü olan glioblastoma tedavilerinde devrim yaratabilir' deniyor."

