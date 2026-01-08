Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Emekli Hava Korgenerali ve analist Aamir Masood, Pakistan’ın en az altı ülkeyle JF-17 ve ilgili elektronik/ silah sistemleri konusunda görüşmeler yürüttüğünü veya anlaşma sağladığını söyledi. Masood, Suudi Arabistan’ın da bu ülkeler arasında olduğunu belirtti ancak devam eden müzakerelere ilişkin ayrıntı doğrulamadı. Masood, JF-17’nin pazarlanabilirliğinin artmasında “savaşta test edilmiş ve kullanılmış olması” ile maliyet avantajının etkili olduğunu kaydetti. Pakistan, jetlerin geçen yıl Hindistan ile yaşanan çatışmalarda kullanıldığını açıklamıştı.