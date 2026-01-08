  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Türkiye'den 100 tane Kaan alacağı konuşulan ve F-35 savaş uçakları konusunda İsrail duvarıyla karşılaşan Suudi Arabistan bu kez JF-17'lere yöneldi.

1
#1
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Reuters'a konuşan Pakistanlı iki kaynak, Pakistan ile Suudi Arabistan’ın yaklaşık 2 milyar dolarlık Suudi kredisini JF-17 savaş uçağı alımına dönüştürmek için görüşmeler yürüttüğünü aktardı. Görüşmeler, iki ülkenin geçen yıl imzaladığı karşılıklı savunma paktının ardından askeri iş birliğini somutlaştırma yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelişme, Pakistan’ın ağır finansal baskı altında olduğu, Suudi Arabistan’ın ise ABD’nin bölgedeki taahhütlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle güvenlik ilişkilerini yeniden şekillendirdiği bir döneme denk geliyor.

#2
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Karşılıklı savunma anlaşması, İsrail’in Doha’da Hamas hedeflerine yönelik saldırılarının Körfez’de yarattığı sarsıntı sonrasında imzalanmıştı. Kaynaklardan biri, görüşmelerin JF-17 Thunder hafif savaş uçağına odaklandığını belirtirken; diğer kaynak, JF-17'nin seçenekler içinde birincil tercih olduğunu söyledi. İlk kaynak, toplam anlaşmanın 4 milyar dolar tutarında olduğunu ve kredi dönüşümü haricinde ek 2 milyar doların ekipman için harcanmasının planlandığını ifade etti.

#3
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmed Baber Sidhu’nun bu hafta Suudi Arabistan’da askeri iş birliği başlıklı temaslarda bulunduğu, Suudi basınında yer aldı.

#4
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Emekli Hava Korgenerali ve analist Aamir Masood, Pakistan’ın en az altı ülkeyle JF-17 ve ilgili elektronik/ silah sistemleri konusunda görüşmeler yürüttüğünü veya anlaşma sağladığını söyledi. Masood, Suudi Arabistan’ın da bu ülkeler arasında olduğunu belirtti ancak devam eden müzakerelere ilişkin ayrıntı doğrulamadı. Masood, JF-17’nin pazarlanabilirliğinin artmasında “savaşta test edilmiş ve kullanılmış olması” ile maliyet avantajının etkili olduğunu kaydetti. Pakistan, jetlerin geçen yıl Hindistan ile yaşanan çatışmalarda kullanıldığını açıklamıştı.

#5
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Pakistan askeri yetkilileri, finans ve savunma bakanlıkları ile Suudi hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Eylül ayında imzalanan savunma paktı, herhangi bir saldırının iki ülkeye karşı saldırı olarak kabul edilmesini öngörerek ittifakı derinleştirdi. Pakistan uzun süredir Suudi ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği veriyor, Suudi Arabistan ise Pakistan’a ekonomik kriz dönemlerinde mali yardım sağlıyor. 2018’de Riyad, Pakistan’a 6 milyar dolarlık destek paketi açıklamış; 3 milyar dolarlık mevduat ve 3 milyar dolarlık ertelenmiş petrol tedariki sağlamıştı. Suudi Arabistan bu mevduatları son yıllarda defalarca uzatarak Pakistan’ın rezervlerini destekledi.

#6
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Pakistan son dönemde savunma alanında ihracat açılımını hızlandırdı. Geçen ay İslamabad, Libya’nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu ile 4 milyar doları aşan savunma satış anlaşmasına imza attı. Paketin içinde JF-17 savaş uçakları ve eğitim uçakları yer alıyor. Pakistan ayrıca Bangladeş ile JF-17 satışı için de görüşmeler yürütüyor.

#7
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ülkenin savunma sanayi ihracatındaki büyümenin ekonomik tabloyu değiştirebileceğini söyleyerek, “Uçaklarımız test edildi ve o kadar fazla sipariş alıyoruz ki Pakistan’ın altı ay içinde IMF’ye ihtiyacı kalmayabilir” dedi. Pakistan halihazırda 7 milyar dolarlık IMF programı kapsamında bulunuyor. Bu program, 2023’te temerrüdü önleyen geçici 3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından devreye alınmıştı. IMF’nin desteği Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin mevduat destekleriyle mümkün olmuştu. Kaynak: Gazete Oksijen

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı
Gündem

Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında son günlerde karşılıklı tehditlerle tırmanan gerilim, sürpriz bi..
Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar
Gündem

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" ..
Müdür okulu haraca bağlamış
Gündem

Müdür okulu haraca bağlamış

Pendik Abdullah Acar Ortaokulu Müdürü Aslıhan Yıldoğan hakkında; “kayıt dışı para toplama, kitap ve kırtasiye alımlarında usulsüzlük, parava..
İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı
Otomotiv

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazarı ne oluyor? Öne çıkan Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının geniş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23