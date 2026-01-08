Türkiye'den 100 tane Kaan alacaklardı: Çin savaş uçağını istediler
Türkiye'den 100 tane Kaan alacağı konuşulan ve F-35 savaş uçakları konusunda İsrail duvarıyla karşılaşan Suudi Arabistan bu kez JF-17'lere yöneldi.
Reuters'a konuşan Pakistanlı iki kaynak, Pakistan ile Suudi Arabistan’ın yaklaşık 2 milyar dolarlık Suudi kredisini JF-17 savaş uçağı alımına dönüştürmek için görüşmeler yürüttüğünü aktardı. Görüşmeler, iki ülkenin geçen yıl imzaladığı karşılıklı savunma paktının ardından askeri iş birliğini somutlaştırma yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelişme, Pakistan’ın ağır finansal baskı altında olduğu, Suudi Arabistan’ın ise ABD’nin bölgedeki taahhütlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle güvenlik ilişkilerini yeniden şekillendirdiği bir döneme denk geliyor.
Karşılıklı savunma anlaşması, İsrail’in Doha’da Hamas hedeflerine yönelik saldırılarının Körfez’de yarattığı sarsıntı sonrasında imzalanmıştı. Kaynaklardan biri, görüşmelerin JF-17 Thunder hafif savaş uçağına odaklandığını belirtirken; diğer kaynak, JF-17'nin seçenekler içinde birincil tercih olduğunu söyledi. İlk kaynak, toplam anlaşmanın 4 milyar dolar tutarında olduğunu ve kredi dönüşümü haricinde ek 2 milyar doların ekipman için harcanmasının planlandığını ifade etti.
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmed Baber Sidhu’nun bu hafta Suudi Arabistan’da askeri iş birliği başlıklı temaslarda bulunduğu, Suudi basınında yer aldı.
Emekli Hava Korgenerali ve analist Aamir Masood, Pakistan’ın en az altı ülkeyle JF-17 ve ilgili elektronik/ silah sistemleri konusunda görüşmeler yürüttüğünü veya anlaşma sağladığını söyledi. Masood, Suudi Arabistan’ın da bu ülkeler arasında olduğunu belirtti ancak devam eden müzakerelere ilişkin ayrıntı doğrulamadı. Masood, JF-17’nin pazarlanabilirliğinin artmasında “savaşta test edilmiş ve kullanılmış olması” ile maliyet avantajının etkili olduğunu kaydetti. Pakistan, jetlerin geçen yıl Hindistan ile yaşanan çatışmalarda kullanıldığını açıklamıştı.
Pakistan askeri yetkilileri, finans ve savunma bakanlıkları ile Suudi hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Eylül ayında imzalanan savunma paktı, herhangi bir saldırının iki ülkeye karşı saldırı olarak kabul edilmesini öngörerek ittifakı derinleştirdi. Pakistan uzun süredir Suudi ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği veriyor, Suudi Arabistan ise Pakistan’a ekonomik kriz dönemlerinde mali yardım sağlıyor. 2018’de Riyad, Pakistan’a 6 milyar dolarlık destek paketi açıklamış; 3 milyar dolarlık mevduat ve 3 milyar dolarlık ertelenmiş petrol tedariki sağlamıştı. Suudi Arabistan bu mevduatları son yıllarda defalarca uzatarak Pakistan’ın rezervlerini destekledi.
Pakistan son dönemde savunma alanında ihracat açılımını hızlandırdı. Geçen ay İslamabad, Libya’nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu ile 4 milyar doları aşan savunma satış anlaşmasına imza attı. Paketin içinde JF-17 savaş uçakları ve eğitim uçakları yer alıyor. Pakistan ayrıca Bangladeş ile JF-17 satışı için de görüşmeler yürütüyor.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ülkenin savunma sanayi ihracatındaki büyümenin ekonomik tabloyu değiştirebileceğini söyleyerek, “Uçaklarımız test edildi ve o kadar fazla sipariş alıyoruz ki Pakistan’ın altı ay içinde IMF’ye ihtiyacı kalmayabilir” dedi. Pakistan halihazırda 7 milyar dolarlık IMF programı kapsamında bulunuyor. Bu program, 2023’te temerrüdü önleyen geçici 3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından devreye alınmıştı. IMF’nin desteği Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin mevduat destekleriyle mümkün olmuştu. Kaynak: Gazete Oksijen
