Türkiye'ye savaş açan Ugandalı General Muhoozi Kainegugaba 'R' yaptı: Karar değiştirip onay verdi
Türk şirketi Yapı Merkezi'ni kovduğunu açıklayıp Türkiye'ye savaş açtığını duyuran Ugandalı General Muhoozi Kainegugaba geri adım attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk şirketi Yapı Merkezi'ni kovduğunu açıklayıp Türkiye'ye savaş açtığını duyuran Ugandalı General Muhoozi Kainegugaba geri adım attı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Uganda'da Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin üstlendiği 2,7 milyar euroluk demiryolu projesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Beş ay önce şirketin sözleşmesini iptal ettiklerini açıklayan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, bu kez Yapı Merkezi'nin projeye devam etmesine onay verdi.
Kenya merkezli People Daily gazetesinin haberine göre, Kainerugaba bugün yaptığı açıklamada, Türkiye merkezli Yapı Merkezi'nin Malaba-Kampala Standart Hat Açıklıklı Demiryolu (SGR) projesinin ilk etabını yürütmesini onayladığını bildirdi.
Kainerugaba, kararın babası Devlet Başkanı Museveni'nin talimatları doğrultusunda alındığını belirterek, ilgili kamu kurumlarından çalışmaların hızlandırılmasını istedi.
Ugandalı generalin son açıklaması, haziran ayında Türkiye ile yaşadığı gerilim nedeniyle dikkat çekti. Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yapı Merkezi'nin demiryolu sözleşmesini iptal ettiklerini ve projeyi üstlenecek başka bir şirket arayacaklarını duyurmuştu. Uganda Genelkurmay Başkanı, bununla da yetinmeyerek Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Kainerugaba'nın açıklamasına rağmen Uganda hükümetinin ilgili kurumlarından sözleşmenin resmen feshedildiğine ilişkin bir doğrulama gelmedi. Dolayısıyla haziran ayında ilan edilen iptal kararının hukuken uygulamaya konulduğu kesinleşmedi.
İki ülke arasındaki gerilimin arkasında, Türkiye'de bulunduğu belirtilen Ugandalı muhalif Fred Lumbuye meselesi vardı. Kainerugaba, Uganda yönetimine yönelik sert eleştirileriyle tanınan Lumbuye'nin ülkesine gönderilmesini talep etmişti.
Haziran ayında Yapı Merkezi'nin sözleşmesini iptal ettiklerini duyuran Kainerugaba'nın kasım ayında aynı şirkete yeniden onay vermesi, Uganda yönetiminin projeye ilişkin tutumundaki değişimi ortaya koydu. Ugandalı generalin son kararı, haziran ayında yaşanan siyasi gerilimin ardından mevcut projenin uygulanmasının hızlandırılmasına yönelik bir adım niteliği taşıyor. Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demiryolu projelerinin ardından Uganda'da üstlendiği 2,7 milyar euroluk yatırım, Türk müteahhitlik sektörünün Doğu Afrika'daki en büyük projeleri arasında yer alıyor.
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