Türkiye'ye savaş açan Ugandalı General Muhoozi Kainegugaba 'R' yaptı: Karar değiştirip onay verdi

Ugandalı generalin son açıklaması, haziran ayında Türkiye ile yaşadığı gerilim nedeniyle dikkat çekti. Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yapı Merkezi'nin demiryolu sözleşmesini iptal ettiklerini ve projeyi üstlenecek başka bir şirket arayacaklarını duyurmuştu. Uganda Genelkurmay Başkanı, bununla da yetinmeyerek Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Kainerugaba'nın açıklamasına rağmen Uganda hükümetinin ilgili kurumlarından sözleşmenin resmen feshedildiğine ilişkin bir doğrulama gelmedi. Dolayısıyla haziran ayında ilan edilen iptal kararının hukuken uygulamaya konulduğu kesinleşmedi.