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Ekonomi
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Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Diyarbakır ve Mardin illerinde keşfedilen rezervlere dayanılarak süre uzatımı talep edildi.

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Foto - Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım

Protech Enerji Petrol Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Diyarbakır ve Mardin illerindeki petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl uzatılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru Resmi Gazetede ilan edildi.

#2
Foto - Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım

İki şirket, AR/PRTÇPA/K/M45-c pafta numaralı petrol arama ruhsatına yüzde 50 hisseyle müştereken sahip.

#3
Foto - Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım

Şirketler 30 Ekim 2026 tarihli müşterek dilekçeyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun altıncı maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak başvurdu.

#4
Foto - Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım

Talep, ruhsat sahasındaki petrol keşfine dayanıyor. Uzatım 29 Aralık 2026 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle isteniyor.

#5
Foto - Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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