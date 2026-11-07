Petrol keşfedip hükümetin kapısını çaldılar: İzin verin biraz daha arayalım
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Diyarbakır ve Mardin illerinde keşfedilen rezervlere dayanılarak süre uzatımı talep edildi.
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Diyarbakır ve Mardin illerinde keşfedilen rezervlere dayanılarak süre uzatımı talep edildi.
Protech Enerji Petrol Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Diyarbakır ve Mardin illerindeki petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl uzatılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru Resmi Gazetede ilan edildi.
İki şirket, AR/PRTÇPA/K/M45-c pafta numaralı petrol arama ruhsatına yüzde 50 hisseyle müştereken sahip.
Şirketler 30 Ekim 2026 tarihli müşterek dilekçeyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun altıncı maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak başvurdu.
Talep, ruhsat sahasındaki petrol keşfine dayanıyor. Uzatım 29 Aralık 2026 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle isteniyor.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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