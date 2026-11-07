Bakan Çiftçi güzel haberleri peş peşe sıraladı! Polislere mesai, maaş ve konut müjdesi

Bakan Çiftçi'nin açıkladığı bir diğer çalışma ise polislerin konut sahibi olmasını hedefliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yükselen kira fiyatlarının polislerin yaşam koşullarını zorlaştırdığına dikkat çeken Çiftçi, uzun vadeli ödeme seçenekleriyle konut edinilmesini sağlayacak bir proje başlatıldığını duyurdu. Çiftçi, "Burada toplu konut yapıp, uzun vadelerle, kira öder gibi polislerimizin ev sahibi olmaları yönünde bir çalışma başlattık. İlk olarak Ankara'dan başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun ve Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı, İzmir'e İstanbul'a, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.