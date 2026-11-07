Bakan Çiftçi güzel haberleri peş peşe sıraladı! Polislere mesai, maaş ve konut müjdesi
Polislerin çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmaları açıklayan İçişleri Bakanı Çiftçi, bazı birimlerde 12/36 mesai sistemine geçildiğini belirterek bu sistemin uygulanamadığı yerlerde fazla mesai ücreti verilmesinin planlandığını söyledi. Polislerin ev sahibi olabilmesi için konut projesi başlatıldığını da duyuran Çiftçi, ilk temelin Ankara'da atılacağını, İstanbul'daki lojman sayısının ise 5 bine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.