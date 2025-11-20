  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

Haber Merkezi
Türkiye'nin S-400 tedariki sonrası birçok yaptırımı aynı anda devreye sokan ABD, Hindistan'ı CATSA'dan muaf tutarak büyük bir ikiyüzlülüğe imza atmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Rusya ile yeni S-400 tedariki konusunda anlaşmalar yapan Yeni Delhi yönetiminin aldığı kararı normal karşılayan Trump yönetimi bu kez dev füze sözleşmesine onay verdi. Gelişme Türk kamuoyunda 'skandal' olarak yorumlandı.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a Javelin Füze Sistemi ve ilgili ekipmanların tedarik edilmesine yönelik muhtemel Yabancı Askerî Satışı onayladı. Toplam maliyetin 45,7 milyon dolar olduğu bildirildi.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

ABD Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı, Kongre’ye bildirimde bulunmak için gerekli sertifikayı iletti. Hindistan Hükümetinin 100 adet FGM-148 Javelin mühimmatı, 1 adet Javelin FGM-148 füzesi ve 25 adet Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi (LwCLU) veya Javelin Blok 1 Komuta Fırlatma Ünitesi (CLU) tedarik etmeyi talep ettiği açıklandı.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

ABD ayrıca, Hindistan’a tahmini maliyeti 47,1 milyon dolar olan GPS güdümlü Excalibur top mermileri ve ilgili ekipmanların tedarikini de onayladığını açıkladı.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

Açıklamada, önerilen satışın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini, ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendirerek ve Hint-Pasifik ile Güney Asya bölgelerinde siyasi istikrar, barış ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olmaya devam eden büyük bir savunma ortağının güvenliğini artırarak destekleyeceği ifade edildi.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

Javelin'in Özellikleri: Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi (LwCLU), savaşta kendini kanıtlamış bir tanksavar silah sistemi olan Javelin füzesinin ana fırlatıcısıdır.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

Füze fırlatıcısı rolünün ötesinde, bağımsız olarak istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de kullanılabilecek gelişmiş optik sistemlere sahiptir. Bu çok yönlülük, operasyonel esnekliği artırmaktadır.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

Javelin, Raytheon ve Lockheed Martin tarafından Javelin Joint Venture (JJV) aracılığıyla ortaklaşa üretiliyor. FGM-148 Javelin füzesi, 2,5 km etkili menzile sahip “ateşle ve unut” güdümlü tanksavar füze (ATGM) sistemidir. Füze, 8.4 kg yüksek patlayıcılı antitank (HEAT) harp başlığı taşıyor.

Foto - 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak

Kaynak: Savunmasanayist

