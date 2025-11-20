Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: 'S-400 aldı' diye Türkiye'ye yapmadıklarını bırakmamışlardı! Son aldıkları karar sinirleri zıplatacak
Türkiye'nin S-400 tedariki sonrası birçok yaptırımı aynı anda devreye sokan ABD, Hindistan'ı CATSA'dan muaf tutarak büyük bir ikiyüzlülüğe imza atmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Rusya ile yeni S-400 tedariki konusunda anlaşmalar yapan Yeni Delhi yönetiminin aldığı kararı normal karşılayan Trump yönetimi bu kez dev füze sözleşmesine onay verdi. Gelişme Türk kamuoyunda 'skandal' olarak yorumlandı.