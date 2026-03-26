O isimlere büyük şok! Sergen Yalçın neşteri vurdu: Beşiktaş’ta iki ayrılık birden
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen iki isim ile yolların ayrılması kararı teknik heyet tarafından verildi.
Beşiktaş futbol takımının başına geçen teknik sorumlu Sergen Yalçın, kiralık formayla sahaya çıkan iki oyuncuyla yolları ayırma kararı verdi. Yalçın’ın kadrodan çıkarmayı tercih ettiği bu iki isim, önümüzdeki sezon siyah‑beyazlı ekipte yer almayacak.
Tecrübeli antrenör, Beşiktaş’ın 2026‑27 sezonu için kadrosunu şekillendirme çalışmalarını yürütüyor. 53 yaşında olan teknik direktör, kiralık sözleşmeyle transfer edilen iki futbolcunun forma şansını düşük görerek ayrılığı seçti.
Jota Silva ile Devis Vasquez’in takımdan ayrılacağı belirtildi. Yalçın’ın planlarında yer almayan Jota Silva, lig maçlarının son yedisinde toplam iki dakikada görev aldı.
Ara transfer döneminde yedek kaleci ihtiyacı için Roma’dan altı aylığına kiralanan Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla henüz süre bulamadı. Her iki futbolcunun sözleşmesi hakkında nihai kararın kulüp tarafından resmi olarak kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı, sezon öncesi hazırlıkların hızla sürdüğü vurgulandı.
